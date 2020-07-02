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سياسة

فيديو لاغتصاب طفل سوري يهز الرأي العام في لبنان

المشتبه به اتُهم بالتحرش واغتصاب أكثر من 50 فتاة في مصر
المشتبه به اتُهم بالتحرش واغتصاب أكثر من 50 فتاة في مصر
2/7/2020

وطالب مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي ومشاهير بمحاسبة الجناة على الفور وضمان عدم تعرض اللاجئين السوريين للانتهاكات في لبنان.
وتعرض الطفل البالغ 13 عاما لهذا الاعتداء ليس جديدا، بل يعود لنحو عامين، لكن تهديد المجرمين للطفل بالقتل إذا فضح أمرهم أجبره على السكوت.

وتفاعل مغردون وإعلاميون وفنانون سوريون ولبنانيون وعرب مع وسم العدالة_للطفل_السوري وطالبوا بمعاقبة الجناة.

وظهرت الواقعة للرأي العام عقب تداول مقطع فيديو يوثق تعرض الطفل السوري في بلدة سحمر بالبقاع في لبنان إلى عملية تحرش واغتصاب وثقها الجناة على هواتفهم لابتزاز الطفل بها وتهديده.

وكشفت مواقع إخبارية محلية أن الطفل "محمد"، الذي يحمل الجنسية السورية، ووالدته لبنانية، ويعمل في معصرة يتعرض للمضايقات منذ فترة طويلة، إلا أن خلافا بين الجناة تسبب في نشر أحدهم لمقاطع الفيديو، ما أثار ضجة كبيرة وتحول لقضية رأي عام تسلط الوضع على ما يتعرض له اللاجئون السوريون في لبنان.

وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان، الخميس، توقيف أحد المتهمين بالاعتداء وأصدرت مذكرات وتوقيف في حق بقية المتورطين.
وأوضحت المديرية أنه بعد الاستماع إلى إفادات الضحية، فإن الفيديو المسرب يعود إلى سنتين، عندما كان يشتغل في معصرة للزيتون أقدم 8 أشخاص من الجنسية اللبنانية على التحرش الجنسي به وممارسة أفعال منافية للحشمة معه.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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