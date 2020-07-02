"شماتة ومخابرات ولعنة الفراعنة".. هكذا علّق مصريون على احتجاجات إثيوبيا

ورأى مغردون أن "للمخابرات المصرية دورًا فيما يجري في إثيوبيا"، بينما أشار آخرون إلى إن ما يحدث في إثيوبيا جاء نتيجة لـ"لعنة الفراعنة"، على حد وصفهم، بسبب أزمة ملف سد النهضة الذي يهدد الأمن المائي لمصر.

بينما رفض مغردون آخرون الشماتة وعبروا عن استيائهم من فرحة البعض بمقتل الإثيوبيين، رافضين أن يكون لمصر أي دور في الاحتجاجات هناك.

لا طبعا عن نفسي محبش يكون احنا السبب. دي أرواح ناس. ثانيا الريس والناس اللي معاه اشرف من كدا — ابو أدهم (@smra2000smra) July 1, 2020

وكان هونديسا ناشطا بارزا في الاحتجاجات التي مهدت الطريق لرئيس الوزراء الحالي آبي أحمد بتولي السلطة على رأس تحالف من الأحزاب.

وقال المتحدث باسم إقليم أورومو، الذي ينحدر منه هونديسا وكذلك آبي أحمد، إن مصر متورطة في الاضطرابات التي اندلعت عقب مقتل هونديسا، وخلفت عشرات الضحايا.

طبعا احتجاجات اثيوبيا لو مفيهاش قتلي و جرحي و هنقول فيها علشان نثبت لعنة الفراعنه. 😂 — AsMaa (@ASMaa30_10) July 1, 2020

وشجب آبي أحمد الاغتيال "المدبر"، واتهم جهات أجنبية ومحلية بالسعي لزعزعة استقرار بلاده ومنعها من إكمال مشروع سد النهضة.

ووقعت عملية اغتيال هونديسا في ظل احتقان داخلي عقب تأجيل الانتخابات العامة بسبب تفشي فيروس كورونا، وأيضا في ظل مواجهة بين إثيوبيا ومصر حول سد النهضة بلغت حد تبادل التهديدات بين الدولتين.

الرجاء من السلطات الأثيوبية التحلي بضبط النفس مع المتظاهرين

طوبة علي طوبة خلي العركة منصوبة😈😈 — eman (@emeyegypt) July 1, 2020

وأكدت أديس أبابا قبل أيام أنها ستبدأ بعد أسبوعين تعبئة خزان السد رغم المعارضة الشديدة من جانب مصر التي نقلت الملف إلى مجلس الأمن، في خطوة قالت إثيوبيا إنها ستعقد القضية.

بينما قال وزير الري المصري محمد عبد العاطي، إن إثيوبيا لا تتحلى بالشفافية بشأن سد النهضة، مؤكدًا أن بلاده لا ترفض تنمية إثيوبيا، وأنها سبق أن وافقت على إنشاء سد "تنابانا" لأنه لا يضر بمصر والسودان.

هي بصه و بالسلامه 😂

مظاهرات و إحتجاجات فـ إثيوبيا و الدنيا خربانه داخليا في عمقه

و أمس تحرجها في مجلس الأمن بالتزامن من ٣٠/٦ يبقا تحيا مصر حنعملها

من يعبث بالمياه و ينسي حجمه عليه أن يتحمل العواقب و يدفع قريبا ثورة في اثيوبيا#ثورة_30_يونيو #الفرسان_ازاحوا_الخرفان #السيسى pic.twitter.com/pJPcFbGauj — enggeogy sharqawy(Bent El Sisi) (@bentelsisi) June 30, 2020

وقال عبد العاطي إن المفاوضات مع أديس أبابا كانت تجري حول سد آخر كليا، وإن مناقشات جرت بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن بناء سد على النيل الأزرق، لكن إثيوبيا أنشأت سدا آخر تماما.

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