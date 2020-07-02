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سياسة|السعودية

دفع الملايين في لوحة مزيفة.. مغردون يسخرون من ابن سلمان

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال مشاركته في جلسة حوارية بمنتدى مستقبل الاستثمار في الرياض
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال مشاركته في جلسة حوارية بمنتدى مستقبل الاستثمار في الرياض
2/7/2020

وعلق نشطاء على خبر أوردته صحيفة (الديلي ميل) بينت فيه أن بن سلمان دفع 5 ملايين دولار لشراء عمل فني ياباني تركيبي باسم "كل الحب الأبدي لليقطين" والعمل مُباع مسبقاً لشركة "Fine Art Partners"وقد تم خداعه على يد "إينيجو فيلبريك" وهو تاجر أعمال فنية محتال.

لوحة مزيفة بملايين الدولارات

وكتب الباحث والناشط المهتم في شؤون الخليج السياسية، فهد الغفيلي "محمد بن سلمان تعرض لعملية خداع بعد دفعه 5 ملايين دولار لشراء عمل فني ياباني تركيبي باسم "كل الحب الأبدي لليقطين"  مُباع مسبقاً لشركة وقد تم خداعه على يد "إينيجو فيلبريك" وهو تاجر أعمال فنية محتال".

لوحة فنية مزورة، بلغت قيمتها 5 ملايين دولار (مواقع التواصل)

وعلق عبد الله الوذين "مبذرون و باذخون يصرفون أموالهم على أمور منطقية، أما هذا الأخرق فيبذّرها على أعمال مضروبة! وحتى لو كانت أصلية فهي بلا معنى أجل "الحب الأبدي لليقطين".

وقال أحد المعلقين ساخرا "واضح أن ذائقة الأمير الفنية تميل إلى المزيف والمزور.. ولوحات فنية فييك أو من يختارون له".

وكتب تركي الشلهوب "تاجر أعمال فنية محتال، يُدعى "إينيجو فيلبريك"، باع لمحمد بن سلمان عملاً فنياً بإسم (كل الحب الأبدي لليقطين) بمبلغ 5 ملايين دولار.. الآن تبيّن أن "إينيجو" باع العمل الفني لأكثر من شخص".
وكتب حساب باسم ناي الشريف "ابن سلمان لم يفلح في السياسة ولا في الحرب ولا في الببجي ولا بالاستثمار حتى رؤيته عمياء، لذلك قرر أن يكرر تجربته بالفن".
وقال حساب باسم نحو الحرية "بن سلمان يتعرض للنصب.. دفع مبلغ 5 ملايين دولار لشراء عمل فني ياباني باسم (كل الحب الأبدي لليقطين) لاحقاً تبيّن أن صاحب هذا العمل تاجر أعمال فنية محتال وقد باع عمله إلى أكثر من جهة من بينهم محمد بن سلمان".

https://twitter.com/TurkiShalhoub/status/1278626467438645250?ref_src=twsrc%5Etfw

وأُلقيَ القبضُ على إنيجو فيلبريك، تاجر الفن المعاصر "الغامض" الذي اختفى في أكتوبر/ تشرين أول من العام الماضي بعد اتهامه بالاحتيال على عملاء، بما تزيد قيمته على 20 مليون دولار، في جزيرة مطلة على المحيط الهادئ.
وأصدر مكتب التحقيقات الفدرالي بيانا أعلن فيه اعتقاله وتفاصيل نقله، ويتوقع أن يمثل أمام محكمة اتحادية في مانهاتن.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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