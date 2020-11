السيسي يفرج عن الكندي "ياسر الباز" بعد تدخل ترودو

ووصل الباز إلى تورنتو الكندية بعدما قضى في سجن طرة (جنوب القاهرة) 500 يوم، دون أن توجه له السلطات المصرية خلالها تهمة محددة، في حين حرص القضاء على تجديد حبسه.

وقالت ابنته أمل أحمد الباز، اليوم الخميس، إن السلطات المصرية أفرجت عنه، بعد أكثر من عام من سجنه بسجن طرة، وأضافت أنه وصل صباح اليوم إلى مطار تورونتو بيرسون الدولي في كندا، وأن صحته تعاني من تدهور كبير وبحاجة لوقت ليتماثل للشفاء.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع منشور أمل، لا سيَّما المنظمات الحقوقية الكندية، متمنيين للباز الشفاء والصحة.

ويأتي الإفراج عن الباز بعد ضغوط على نظام السيسي، والذي يعتقل عددًا كبيرًا من المعارضين في سجون مشددة، قضى عددٌ منهم جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (المسبب لمرض كوفيد-19).

Yasser Albaz, in the green shirt, with his wife to the right and his daughter, Amal, to the left. Released just in time for the birth of his grandchild. https://t.co/mAp0WBCNlh pic.twitter.com/N04JmdOjYw — Omar Sachedina (@omarsachedina) July 2, 2020

وقال ترودو في مؤتمر صحفي، يوم 25 يونيو/ حزيران الماضي، إنه تحدث إلى السيسي "مباشرة عن قضية الباز".

Sincere thanks to PM @JustinTrudeau for not only intervening, but for mentioning my father by name, and acknowledging our family and the thousands of Canadians who have voiced their concern for Yasser’s life and safe return home. But it's not over until he's back home. pic.twitter.com/gld9tFM3wx — Amal Ahmed Albaz (@AmalAlbaz) June 25, 2020

وقالت أمل، الشهر الماضي، إن أسرته كانت تخشى على صحته بعد أن ظهرت عليه أعراض فيروس كورونا المستجد في السجن، وذكر موقع حملة إطلاق سراحه ( freeyasser.ca) أنه نُقل إلى الحبس الانفرادي.

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الجتماعي مع الإفراج عن الباز وعودته إلى كندا، وقال بعضهم إن مصر لا تستجب إلا لمن يحمل "جواز سفر قوي"، في حين يقبع من لا ظهر لهم في سجون السيسي.

وقال ناشطون عرب وأجانب إن الإفراج عن الباز جاء بعد ضغط من الحكومة الكندية على السلطات المصرية؛ ليفرج عن ياسر دون محاكمة حقيقية كما سبق وسُجِن دون محاكمة حقيقية.

بعد أسبوع من اتصال رئيس وزراء كندا بالسيسي.. القاهرة تطلق سراح ياسر الباز https://t.co/FZBvukD7gI — شبكات أخبار العرب – Arab News Networks (@ANN_interactive) July 2, 2020

ياسر الباز كان معتقل في مصر بدون سبب. أسرة ياسر عملت حملة شرسة ومفيش نتيجة، لحد لما جستن ترودو اتكلم مع السيسي وقال له يفرج عن ياسر. بعد أيام ياسر كان رجع كندا. كل يوم بيتأكدلنا أكتر ان اللي بيحكموا البلد دي عبيد ميعرفوش غير قلة القيمة ومبيتحركوش غير بالأمر من اللي أقوى منهم. — Abdelrahman Ayyash (@3yyash) July 2, 2020

المصري ياسر الباز ، يحمل الجنسية الكندية ، كان عائدا من القاهرة إلى كندا ، أوقفوه في المطار وسحبوا جواز سفره ، وسجنوه سنة ونصف بدون جريمة ، والقضاء يجدد له الحبس ، حتى تكلم رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودوا مع السيسي بشأنه ، فتم الإفراج عنه ، ياسر وصل بالسلامة اليوم إلى تورنتو !! pic.twitter.com/CH5JwcgcQy — جمال سلطان (@GamalSultan1) July 2, 2020

وقد نظّم حقوقيون ونشطاء 3 وقفات احتجاجية في كندا، خلال يونيو/حزيران الماضي، مطالبين بإعادة الباز إلى كندا، ومتخوفين في الوقت نفسه على تدهور حالته الصحية، لا سيَّما مع تفشي فيروس كورونا المستجد في سجن طرة، وأنباء عن إصابة الباز بالفيروس التاجي.

كما طالبت المنظمات الحقوقية بالإفراج عن باقي المعتقلين في مصر، والحرص على سلامتهم من العدوى بفيروس كورونا المستجد، خصوصًا مع إصابة عدد من المعتقلين ووفاة بعضهم جراء الإصابة بالفيروس في سجون السيسي.

Outside PM’s office – dozens chant ‘bring Yasser home, not in a box’ demanding Trudeau intervene in Yasser Ahmed Albaz’ case. He is a dual citizen who was detained Feb 2019 in Cairo after a business trip #cdnpoli pic.twitter.com/fDwUOhFzZz — Molly Thomas (@MollyThomasTV) June 17, 2020

Thank you @MoniaMazigh for your solidarity and joining us in our call to PM @JustinTrudeau to intervene immediately and bring Canadian citizen #YasserAlbaz home. #FreeYasser #SaveYasser pic.twitter.com/LAv5JboZVa — Amal Ahmed Albaz (@AmalAlbaz) June 18, 2020

#Canadians are showing up at PM @JustinTrudeau residents 24 Sussex.

I'm here to appeal from my family to yours, that you reunite us with my father.

He is dying and we need you to save his life. #Cdnpoli pic.twitter.com/MuMKNZuPli — Amal Ahmed Albaz (@AmalAlbaz) June 17, 2020

وأمضى الباز نحو عامٍ ونصف العام في غياهب المعتقل، إذ اعتقله أمن الجوازات بمطار القاهرة الدولي قبيل صعوده طائرة متجهة إلى كندا، الإثنين 18 فبراير/شباط 2019، وصودر جواز سفره، وتداولت مواقع إخبارية كندية خبر اعتقاله.

وكانت أسرة الباز قد ناشدت السلطات الكندية، في فبراير 2019، للتدخل وإخراجه من سجون السيسي، بينما نفت السلطات المصرية احتجازه، حينها.

وأكدت ابنته أمل الباز عبر صفحتها على موقع فيسبوك آنذاك أن أمن الجوازات في مطار القاهرة احتجز والدها أثناء مغادرته مصر، وأضافت أن آخر ما سمع عن والدها هو أنه معتقل لدى جهاز أمن الدولة المصري.

وعقدت ابنته وزوجته صفاء العشماوي مؤتمرًا صحفيًا في أوتاوا، يوم 12 ديسمبر/كانون أول 2019، لمطالبة السلطات الكندية بالتحرك وإعادته إلى كندا.

مؤتمر صحفي لأسرة ياسر الباز في أوتاوا الكندية

وفي يناير/كانون الثاني 2019، رحّلت السلطات المصرية ألمانيين من أصل مصري (محمود عبد العزيز، عيسى الصباغ) بعد تنازلهما عن الجنسية المصرية إثر احتجازهما أيامًا في القاهرة.

اقرأ أيضًا:

بعد إصابته بكورونا.. معتقل مصري يلفظ أنفاسه الأخيرة داخل محبسه

مطالبات بالإفراج عن المعتقلين في مصر بسبب كورونا

شاهد: طلاب بجامعة بولونيا الإيطالية يطالبون بالإفراج عن المصري باتريك جورج

وفاة معتقل أمريكي في سجن مصري بعد إضرابه عن الطعام

مصر: رسالة مسربة لمحاولة معتقل ذبح نفسه بسجن العقرب [فيديو]

علا القرضاوي: الإعدام أرحم مما أعانيه

كورونا: معتقلو سجون السيسي في رسالة مسربة لـ"الجزيرة مباشر".. ماذا تريد الدولة منا؟