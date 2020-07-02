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سياسة

السيسي يفرج عن الكندي "ياسر الباز" بعد تدخل ترودو

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يمين) ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (يسار)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يمين) ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (يسار)
2/7/2020

ووصل الباز إلى تورنتو الكندية بعدما قضى في سجن طرة (جنوب القاهرة) 500 يوم، دون أن توجه له السلطات المصرية خلالها تهمة محددة، في حين حرص القضاء على تجديد حبسه.

وقالت ابنته أمل أحمد الباز، اليوم الخميس، إن السلطات المصرية أفرجت عنه، بعد أكثر من عام من سجنه بسجن طرة، وأضافت أنه وصل صباح اليوم إلى مطار تورونتو بيرسون الدولي في كندا، وأن صحته تعاني من تدهور كبير وبحاجة لوقت ليتماثل للشفاء.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع منشور أمل، لا سيَّما المنظمات الحقوقية الكندية، متمنيين للباز الشفاء والصحة.

ويأتي الإفراج عن الباز بعد ضغوط على نظام السيسي، والذي يعتقل عددًا كبيرًا من المعارضين في سجون مشددة، قضى عددٌ منهم جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (المسبب لمرض كوفيد-19).

وقال ترودو في مؤتمر صحفي، يوم 25 يونيو/ حزيران الماضي، إنه تحدث إلى السيسي "مباشرة عن قضية الباز".

وقالت أمل، الشهر الماضي، إن أسرته كانت تخشى على صحته بعد أن ظهرت عليه أعراض فيروس كورونا المستجد في السجن، وذكر موقع حملة إطلاق سراحه ( freeyasser.ca) أنه نُقل إلى الحبس الانفرادي.

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الجتماعي مع الإفراج عن الباز وعودته إلى كندا، وقال بعضهم إن مصر لا تستجب إلا لمن يحمل "جواز سفر قوي"، في حين يقبع من لا ظهر لهم في سجون السيسي.

وقال ناشطون عرب وأجانب إن الإفراج عن الباز جاء بعد ضغط من الحكومة الكندية على السلطات المصرية؛ ليفرج عن ياسر دون محاكمة حقيقية كما سبق وسُجِن دون محاكمة حقيقية.

وقد نظّم حقوقيون ونشطاء 3 وقفات احتجاجية في كندا، خلال يونيو/حزيران الماضي، مطالبين بإعادة الباز إلى كندا، ومتخوفين في الوقت نفسه على تدهور حالته الصحية، لا سيَّما مع تفشي فيروس كورونا المستجد في سجن طرة، وأنباء عن إصابة الباز بالفيروس التاجي.

كما طالبت المنظمات الحقوقية بالإفراج عن باقي المعتقلين في مصر، والحرص على سلامتهم من العدوى بفيروس كورونا المستجد، خصوصًا مع إصابة عدد من المعتقلين ووفاة بعضهم جراء الإصابة بالفيروس في سجون السيسي.

 

 

 

وأمضى الباز نحو عامٍ ونصف العام في غياهب المعتقل، إذ اعتقله أمن الجوازات بمطار القاهرة الدولي قبيل صعوده طائرة متجهة إلى كندا، الإثنين 18 فبراير/شباط 2019، وصودر جواز سفره، وتداولت مواقع إخبارية كندية خبر اعتقاله. 

وكانت أسرة الباز قد ناشدت السلطات الكندية، في فبراير 2019، للتدخل وإخراجه من سجون السيسي، بينما نفت السلطات المصرية احتجازه، حينها.

وأكدت ابنته أمل الباز عبر صفحتها على موقع فيسبوك آنذاك أن أمن الجوازات في مطار القاهرة احتجز والدها أثناء مغادرته مصر، وأضافت أن آخر ما سمع عن والدها هو أنه معتقل لدى جهاز أمن الدولة المصري.

وعقدت ابنته وزوجته صفاء العشماوي مؤتمرًا صحفيًا في أوتاوا، يوم 12 ديسمبر/كانون أول 2019، لمطالبة السلطات الكندية بالتحرك وإعادته إلى كندا.

مؤتمر صحفي لأسرة ياسر الباز في أوتاوا الكندية

وفي يناير/كانون الثاني 2019، رحّلت السلطات المصرية ألمانيين من أصل مصري (محمود عبد العزيز، عيسى الصباغ) بعد تنازلهما عن الجنسية المصرية إثر احتجازهما أيامًا في القاهرة.

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