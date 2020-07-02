إيران تعلن عن وقوع حادث في محطة نووية.. ماذا جرى؟

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن بهروز كمالوندي المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية قوله إن الحادث وقع في إحدى الصالات المسقوفة في فناء موقع نطنز النووي، ولم يسفر عن وقوع خسائر بشرية ولم يعرقل الأنشطة الجارية.

وأوضح المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن فريقا من الخبراء من منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يحقق في أسباب الحادث.

وقال لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (ارنا) "لا داعي للقلق نظرا إلى عدم وجود نشاط في الصالة المذكورة من احتمال حدوث تلوث لأن الصالة المذكورة هي التي تضررت وليست المنشأة ذاتها".

وتعد منشأة نطنز لتخصيب الوقود، التي تقع على مساحة 100 ألف متر مربع وعلى عمق ثمانية أمتار تحت الأرض، واحدة من عدة منشآت إيرانية تخضع لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

ويعتبر مجمع نطنز أحد منشآت تخصيب اليورانيوم الرئيسية في إيران، وتقع المحطة تحت الأرض على بعد 220 كيلومترا جنوب شرقي طهران، وهو أهم محطة لتخصيب اليورانيوم في إيران.

وقبل أيام، وقع انفجار في منشأة لتخزين الغاز في منطقة بها موقع عسكري حساس بالقرب من العاصمة طهران. وأكدت وكالة أنباء إسنا الإيرانية أن الانفجار في شرق طهران ناجم عن انفجار خزان غاز صناعي بإحدى منشآت وزارة الدفاع.

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الاتفاق النووي

وضغطت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الآونة الأخيرة على إيران للسماح بعمليات التفتيش النووي في المواقع النووية المشتبه بها.

وبموجب اتفاقية عام 2015، وافقت طهران على قبول نظام تفتيش يسمى بالبروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية يتم بناء على إخطار قصير المدة.

ولكن منذ العام الماضي، لم تعد إيران تلتزم بالعديد من البنود الرئيسية للاتفاق، ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية، وأعقب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انسحابه من الاتفاق بإعادة فرض عقوبات مشددة أحادية على إيران.

وأعلنت طهران في مايو/ أيار تعليق العديد من الالتزامات التي ينص عليها الاتفاق النووي المتعدد الأطراف، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة بشكل أحادي في 2018.

وكانت اتفاقية عام 2015 تهدف لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية من خلال الإبقاء على مخزونها من اليورانيوم المخصب المنخفض ، ومنح الاتفاق، إيران تخفيفا للعقوبات مقابل قيامها بالحد من برنامجها النووي.

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