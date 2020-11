أنقرة لواشنطن: آيا صوفيا شأن داخلي ونرفض الإملاءات

وقال الناطق باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي في بيان "نستغرب البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بشأن آيا صوفيا".

وأكد أن بلاده اتخذت خطوات "ثورية صامتة" لحماية حرية الدين والمعتقد التي يكفلها الدستور والقوانين لجميع المواطنين في تركيا دون تمييز.

وأشار إلى أنه انطلاقاً من تقاليد التسامح النابعة من ثقافة وتاريخ تركيا، فإن جميع الصروح الثقافية في البلاد بما فيها آيا صوفيا يتم حمايتها بشكل حريص ودقيق.

وأردف "نحافظ بحرص على القيمة التاريخية والثقافية والمعنوية لآيا صوفيا منذ أن دخلت في ملكية دولتنا بعد فتحها".

ولفت إلى أن آيا صوفيا مثل جميع الصروح الثقافية هي ملك لتركيا، موضحاً أن "كافة حقوق التصرف عليها هو شأن يخص وزارة الداخلية في إطار الحقوق السيادة لتركيا، ومن حق الجميع أن يعربوا عن أفكارهم بكل حرية".

وأكد أنه لا يحق لأحد أن يحذر ويفرض إملاءات في موضوع يتعلق بالحقوق السيادية لتركيا.

وفي وقت سابق الأربعاء، دعت الخارجية الأمريكية، تركيا إلى الحفاظ على وضع "آيا صوفيا" باعتبارها متحفا في اسطنبول.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو، في بيان، إن تركيا تدير "آيا صوفيا" متحفا منذ نحو قرن من الزمان.

وأضاف "كمثال على احترام التقاليد الدينية للجمهورية التركية وللعصور المختلفة، ندعو حكومة تركيا إلى مواصلة الحفاظ على آيا صوفيا متحفا، وضمان بقاء المكان متاحا للجميع".

We urge the Government of Turkey to continue to maintain the Hagia Sophia as a museum, as an exemplar of its commitment to respect Turkey’s diverse faith traditions and history, and to ensure it remains accessible to all.

