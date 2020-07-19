مسلسل الانفجارات الغامضة مستمر.. انفجار في منشأة للطاقة وسط إيران

ونقلت الوكالة عن مدير عام شركة أصفهان للطاقة أن انفجارا نتج عن تمزق وتآكل محولات توليد الطاقة في منشأة بإسلام أباد (إحدى مناطق محافظة كرمانشاه، غربي إيران)، وأن حريقا أعقب الانفجار.

وقال إن الانفجار لم يتسبب في انقطاع التيار عن المشتركين ولم يسفر عن تسجيل إصابات.

سلسلة انفجارات

ويأتي الانفجار بعد سلسلة من الانفجارات الغامضة التي تشهدها إيران منذ أواخر يونيو/ حزيران الماضي في عدة منشآت عسكرية ونووية وصناعية، بينها انفجار في منشأة نطنز النووية، ويحتمل تسببه في تدمير كامل للمبنى.

وأثارت الانفجارات في بارشين ونطنز تكهنات حول وجود أعمال تخريب متعمدة من جهات أجنبية، إلا أن هذه التكهنات لم تتأكد.

وكانت إيران أعلنت أن الحادث الذي وقع في الثاني من يوليو/ تموز الجاري في مبنى بمنشأة نطنز النووية، خلف "أضرارا مادية جسيمة وقد يبطئ عملية تصنيع أجهزة طرد مركزي متطورة" لإنتاج اليورانيوم المخصب.

وفي 26 يونيو/ حزيران الماضي حدث انفجار في منشأة لإنتاج الوقود السائل للصواريخ البالستية في منطقة خوجير القريبة من بارشين قرب طهران، وحريق في محطة لتوليد للطاقة في شيراز تسبب في انقطاع التيار الكهربائي.

وفي 30 يونيو حدث انفجار في عيادة طبية في طهران ومقتل 19 شخصا.

وفي 3 يوليو/تموز حدث حريق ضخم في شيراز.

وفي 4 يوليو حدث انفجار وحريق في محطة لتوليد الطاقة في الأهواز، وتسرب لغاز الكلور في محطة قارون للبتروكيماويات في ماشهر.

حريق ميناء بوشهر

سحب الدخان تتصاعد من السفن المحترقة في ميناء بوشهر (رويترز)

وفي السادس عشر من الشهر الجاري أفادت تقارير إعلامية حكومية بأن سبعة قوارب على الأقل اشتعلت فيها النيران في حوض لبناء السفن في ميناء بوشهر في جنوب إيران.

وصرح رئيس مركز إدارة الأزمات في طهران لوكالة أنباء "إيرنا" بأن الحريق تم احتواؤه وأنه لم يتم الإبلاغ عن سقوط ضحايا.

تهديد

وهددت إيران الإثنين الماضي برد صارم في حال تبين لها أن الانفجار الذي وقع مؤخرا في منشأة "نطنز النووية" كان نتيجة هجوم.

وتقول تقارير إعلامية أمريكية إن إسرائيل ربما تكون وراء تلك الهجمات.

كانت صحيفة النيويورك تايمز قالت إن "التفجير الذي استهدف منشأة نطنز النووية تم التخطيط له لأكثر من عام، مشيرة إلى احتمال تفجيرها من خلال زرع عبوة ناسفة أو عبر هجوم إلكتروني".

كما ذكر موقع "ستراتفور" الأمريكي أن إسرائيل مسؤولة على الأرجح عن الانفجار والحريق الذي نشب في منشأة نطنز، وربما عن حوادث أخرى مماثلة وقعت قرب طهران على مدى الأسبوعين الماضيين، ومنها تفجير مجمع خوجير الصاروخي في 26 يونيو/حزيران الماضي.