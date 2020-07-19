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عالم مصري يتمكن من تصوير حركة الحمض النووي داخل الخلية الحية (فيديو)

الباحث المصري هيثم شعبان شارك في ابتكار مجهر يصور حركة المادة الوراثية داخل الخلية الحية
الباحث المصري هيثم شعبان شارك في ابتكار مجهر يصور حركة المادة الوراثية داخل الخلية الحية
19/7/2020

ونجح الباحث المصري هيثم شعبان وفريقه البحثي في بناء ميكروسكوب ضوئي عالي الدقة والوضوح "الفلوريسيني" بإحدى طرق الذكاء الاصطناعي، مكنه من روية حركة الحمض النووي أو المادة الوراثية المعروفة بالجينوم، داخل الخلايا البشرية الحية ولمدة طويلة.

وباستخدام هذه التقنية تمكنوا من مشاهدة ودراسة التفاعل الديناميكي داخل الخلية السرطانية، ومن المتوقع أن تساعد نتائج هذا المشروع على تطوير الأجهزة الحيوية والخلايا الجذعية وهندسة الجينوم وديناميكيات ودراسات التعبير الجيني.

وقال شعبان في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، إنه يتوقع أن تستخدم هذه التقنية لتشخيص الأمراض الجينية وفي الطب الشخصي وأن هذه التكنولوجيا سوف تساعد على فهم كيف تفقد الخلايا السليمة هويتها وتتحول إلى خلية سرطانية.

ويقدم هذا البحث تقنية جديدة للتغلب على العوائق التقنية لمشاهدة حركة الجينوم "المادة الوراثية" في الخلايا البشرية، حيث كان يقتصر تصوير الجينوم على الخلايا المحنطة أو الميتة التي أعاقت مراقبة الجينوم أثناء عمله.

ونشر شعبان العديد من الأبحاث في مجلات علمية مرموقة، وعمل خلال رحلته البحثية، على تطوير وبناء العديد من المجاهر الضوئية فائقة الدقة والوضوح لدراسة الهياكل البيولوجية والبروتينات والجينوم في الخلايا البشرية بدقة النانومتر.

وأوضح شعبان أن هذا البحث يخدم تصنيع الأجهزة التشخصية، وكيفية عمل الخلايا، ومن خلالها كشف العديد من الأمراض، مشيرًا إلى أن الفيروس عبارة عن مادة وراثية، ويمكن من خلال البحث معرفة دورة حياته وبالتالي اكتشاف علاج له.

وفي الوقت الحالي، يعمل شعبان باحثا مستقلا في المعهد، بعد حصوله على تمويل لإجراء أبحاثه من الاتحاد الأوربي على استخدام وتطوير هذه التكنولوجيا لدراسة التعبير الجيني للخلايا الجذعية الجنينية وعلاقتها بتنظيم الجينوم.

وقبل انضمامه للمعهد الاتحادي السويسري للتكنولوجيا في لوزان، كان شعبان باحثًا بجامعة هارفارد في الولايات المتحدة، والمركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي في تولوز.

كما حصل على دكتوراه مزدوجة في فيزياء البصريات والضوئيات من جامعة إيكس مرسيليا في فرنسا، ومن المختبر الأوربي للتحليل الطيفي غير الخطي بجامعة فلورنسا في إيطاليا، كما  عُيّن باحثًا دائما في المركز القومي للبحوث في مصر.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية
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