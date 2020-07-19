شاهد: لحظة انهيار برج مخالف في مصر ونجاة سائق الحفّار بأعجوبة

وبحسب وسائل إعلام مصرية، أنهت شركة المقاولات المُكلفة بإزالة برج جرجا المخالف، السبت، أعمال إزالة المبنى التي بدأت منذ 3 أسابيع، وجارى رفع مخلفاته.

وأظهر مقطع مصور تداوله ناشطون مصريون ووسائل إعلام محلية، لحظة انهيار البرج العملاق، بينما يمارس حفار عمله في الإزالة، مما خلّف سحابة رماد مخيفة غطت أنحاء المكان، بينما أنقذت العناية الإلهية سائق الحفار.

لحظة تنفيذ الإدارة المحلية في #سوهاج إزالة عقار مخالف في مدينة جرجا ونجاة سائق الحفار بعد سقوط المبنى pic.twitter.com/xHY1xUrLNp — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) July 18, 2020

ويقع البرج السكنى في مدخل مدينة جرجا من الناحية الغربية على الطريق السريع مصر- أسوان، ويتكون من 11 طابقا، وتم إنشاؤه على أملاك الدولة بالمخالفة للقانون، وقد صدر له أكثر من قرار إزالة من قبل ولكنها لم تنفذ.

وكان هذا البرج قد بني على أملاك الدولة وأملاك الري عام 2011، وتم توصيل المرافق والكهرباء، على مرأى ومسمع من الجميع، مما أثار جدلًا واسعًا، وفق وصف صحف مصرية.

وأكد أحد المسؤولين في تصريحات محلية، أن المبنى صدر له 12 قرار إزالة منذ بدء الإنشاء، لكن لم يتم التنفيذ لأي قرار حتى وصل المبنى في الشكل الموجود عليه حاليًا.

غياب إجراءات السلامة يتسبب في كثير من الكوارث أثناء هدم البناء المخالف.. من يدفع الثمن؟ pic.twitter.com/cksSkN01gY — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) July 17, 2020

وبدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة سوهاج، أعمال الإزالة من السطح، ومن المقرر أن تستمر أعمال الإزالة يدويًا حتى الطابق السابع، ليجرى بعد ذلك استخدام الحفارات، وسيتم هدمه على مدار 45 يومًا.

والأسبوع الماضي، شهدت محافظة الغربية انهيار عقار فوق حفّار هدم أثناء حملة إزالة لمخالفات البناء في قرية كفر حجازي بمدينة المحلة الكبرى.

وقبل أسبوعين، شهدت إحدى حملات الإزالة، انهيار عقار مخالف على حفار وبداخله سائقه، خلال حملة بمنطقة بشتيل التابعة لمركز ومدينة أوسيم بمحافظة الجيزة، ونجا السائق بأعجوبة بعدما نجح في الخروج من الحفار أثناء سقوط العقار.

وتأتي هذه الحوادث المتكررة نتيجة إهمال إجراءات السلامة أثناء ممارسة تلك المهنة الخطرة، مما يستدعي توخي الحظر حتى لا تتكرر مثل تلك المشاهد التي نادرًا ما ينجو صاحبها، وفق ناشطين.

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