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شاهد: لحظة انهيار برج مخالف في مصر ونجاة سائق الحفّار بأعجوبة

لحظة انهيار برج جرجا فوق حفار الهدم
لحظة انهيار برج جرجا فوق حفار الهدم
19/7/2020

وبحسب وسائل إعلام مصرية، أنهت شركة المقاولات المُكلفة بإزالة برج جرجا المخالف، السبت، أعمال إزالة المبنى التي بدأت منذ 3 أسابيع، وجارى رفع مخلفاته.

وأظهر مقطع مصور تداوله ناشطون مصريون ووسائل إعلام محلية، لحظة انهيار البرج العملاق، بينما يمارس حفار عمله في الإزالة، مما خلّف سحابة رماد مخيفة غطت أنحاء المكان، بينما أنقذت العناية الإلهية سائق الحفار.

ويقع البرج السكنى في مدخل مدينة جرجا من الناحية الغربية على الطريق السريع مصر- أسوان، ويتكون من 11 طابقا، وتم إنشاؤه على أملاك الدولة بالمخالفة للقانون، وقد صدر له أكثر من قرار إزالة من قبل ولكنها لم تنفذ.

وكان هذا البرج قد بني على أملاك الدولة وأملاك الري عام 2011، وتم توصيل المرافق والكهرباء، على مرأى ومسمع من الجميع، مما أثار جدلًا واسعًا، وفق وصف صحف مصرية.

وأكد أحد المسؤولين في تصريحات محلية، أن المبنى صدر له 12 قرار إزالة منذ بدء الإنشاء، لكن لم يتم التنفيذ لأي قرار حتى وصل المبنى في الشكل الموجود عليه حاليًا.

وبدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة سوهاج، أعمال الإزالة من السطح، ومن المقرر أن تستمر أعمال الإزالة يدويًا حتى الطابق السابع، ليجرى بعد ذلك استخدام الحفارات، وسيتم هدمه على مدار 45 يومًا.

والأسبوع الماضي، شهدت محافظة الغربية انهيار عقار فوق حفّار هدم أثناء حملة إزالة لمخالفات البناء في قرية كفر حجازي بمدينة المحلة الكبرى.

وقبل أسبوعين، شهدت إحدى حملات الإزالة، انهيار عقار مخالف على حفار وبداخله سائقه، خلال حملة بمنطقة بشتيل التابعة لمركز ومدينة أوسيم بمحافظة الجيزة، ونجا السائق بأعجوبة بعدما نجح في الخروج من الحفار أثناء سقوط العقار.

وتأتي هذه الحوادث المتكررة نتيجة إهمال إجراءات السلامة أثناء ممارسة تلك المهنة الخطرة، مما يستدعي توخي الحظر حتى لا تتكرر مثل تلك المشاهد التي نادرًا ما ينجو صاحبها، وفق ناشطين.

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شاهد: لحظة انهيار عقار فوق حفّار هدم في مصر ونجاة السائق

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام مصرية
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