شاهد: روبوت تركي يساعد في تفكيك متفجرات حفتر

وأفادت وزارة الدفاع التركية في تغريدة، الأحد، أن الروبوت يوفر تدخلا آمنا من بعيد للفرق المختصة في إبطال مفعول الألغام والمتفجرات والعبوات الناسفة بشكل فاعل بطرابلس.

وأرفقت الوزارة في التغريدة مشهدا لأحد أفراد الجيش التركي، أثناء تدمير وإبطال مفعول عبوة ناسفة في العاصمة الليبية.

Uzmanlarımıza uzaktan ve emniyetli müdahale imkânı sağlayan yerli ve milli robotumuz TMR II (KUTLU), EOD Timlerimizin Trablus/Libya’da icra ettiği EYP ve mühimmat imha çalışmalarında etkin şekilde kullanılıyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/lAFKk4DHQ9 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 19, 2020

والإثنين الماضي، حذرت الأمم المتحدة من المخاطر الناجمة عن الألغام والمتفجرات التي زرعتها قوات خليفة حفتر، جنوبي طرابلس، وقالت إن 52 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 96 آخرون بسبب مخاطر المتفجرات.

الاحياء السكنية جنوب طرابلس وطريق المطار شهدت العديد من حوادث انفجار الألغام أودت بأرواح نازحين عادوا إلى منازلهم وعناصر من الهندسة العسكرية أثناء عمليات تفكيك تلك الألغام التي زرعتها عصابات فاغنر الاجرامية الداعمة لميليشيات حفتر الارهابية الهاربة.#انتصرت_طرابلس#سرت_تعود#ليبيا — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) July 14, 2020

وشنت قوات حفتر، بدعم من دول عربية وأوربية، هجوما على طرابلس، انطلاقا من 4 أبريل/ نيسان 2019؛ مما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي واسع، قبل أن يتكبد خسائر واسعة، وتبدأ دعوات واسعة، حاليا للحوار والحل السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات.