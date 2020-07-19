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سياسة|ليبيا

شاهد: روبوت تركي يساعد في تفكيك متفجرات حفتر

الروبوت قوتلو أثناء تنفيذ احد المهام في طرابلس
الروبوت قوتلو أثناء تنفيذ احد المهام في طرابلس
19/7/2020

وأفادت وزارة الدفاع التركية في تغريدة، الأحد، أن الروبوت يوفر تدخلا آمنا من بعيد للفرق المختصة في إبطال مفعول الألغام والمتفجرات والعبوات الناسفة بشكل فاعل بطرابلس.

وأرفقت الوزارة في التغريدة مشهدا لأحد أفراد الجيش التركي، أثناء تدمير وإبطال مفعول عبوة ناسفة في العاصمة الليبية.

والإثنين الماضي، حذرت الأمم المتحدة من المخاطر الناجمة عن الألغام والمتفجرات التي زرعتها قوات خليفة حفتر، جنوبي طرابلس، وقالت إن 52 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 96 آخرون بسبب مخاطر المتفجرات.

وشنت قوات حفتر، بدعم من دول عربية وأوربية، هجوما على طرابلس، انطلاقا من 4 أبريل/ نيسان 2019؛ مما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي واسع، قبل أن يتكبد خسائر واسعة، وتبدأ دعوات واسعة، حاليا للحوار والحل السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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