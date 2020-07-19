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سياسة|تركيا

شاهد: تركيا تكشف عن مدرعة جديدة في ترسانتها العسكرية

19/7/2020

وقالت  رئاسة الصناعات الدفاعية في بيان إن شركة (إف إن إس إس- FNSS) التركية المتخصصة بالصناعات الدفاعية، هي الشركة الأم في تنفيذ المشروع.

وأضافت أن أعمال تجميع المدرعة انطلقت في مراسم بالعاصمة أنقرة، شارك فيها رئيس الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير، وممثلون عن وزارة الدفاع، والقوات المسلحة، والمديرية العامة للأمن، إضافة إلى ممثلين عن قطاع الصناعات الدفاعية.

وخلال المراسم قال دمير، إن المدرعة صُممت بهدف توفير انتقال آمن للأفراد، حيث تتمتع بقدرات حماية عالية من الجيل الجديد، وبإمكانها صد الهجمات المحتملة التي قد تتعرض لها أثناء المهمات، وذلك باستخدام نظام سلاح يتحكم فيه عن بعد.

وأشار دمير إلى أن المدرعة وبفضل ميزة الدفع السداسي، ستكون قادرة على التعامل الناجح مع كافة التضاريس الوعرة.

وأوضح أن المدرعة ستدخل الخدمة في الجيش التركي عام 2021، لافتا إلى إمكانية تصديرها إلى الخارج إضافة إلى سد احتياجات القوات الأمنية منها.

بدوره قال المدير العام لشركة (FNSS) نائل قورت، إن شركته وصلت إلى مرحلة تجميع المدرعة في غضون 15 شهرا فقط من تاريخ سريان العقد المبرم مع رئاسة الصناعات الدفاعية.

وأعرب قورت عن ثقته بأن مدرعات "بارس" ستزيد من قوة الجيش التركي.

 

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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