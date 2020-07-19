دراسة: هذه الفئات العمرية أكثر نقلا لعدوى كورونا

وتوصلت الدراسة إلى أن الأطفال الأكبر سنا والمراهقين ينشرون فيروس كورونا داخل منازلهم بمعدل أكبر مقارنة بالأطفال الأصغر سنا والبالغين.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن نسخة مبكرة من نتائج الدراسة نشرت على موقع "المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها"، أن الباحثين تتبعوا وفحصوا ما يقرب من 60 ألف شخص من المخالطين للمصابين، وخلصوا إلى أنه في المتوسط، يصاب 11.8% من المخالطين في المنزل بفيروس كورونا.

وبالنسبة إلى مخالطي المصابين ممن تتراوح أعمارهم بين 10 و19 عاما، بلغت نسبة الإصابة 18.6% في غضون 10 أيام تقريبا بعد اكتشاف الحالة الأولى في المنزل نفسه – وهو أعلى معدل انتقال بين المجموعات التي تمت دراستها.

وكان الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 أعوام أقل نشرا للفيروس، ومع ذلك حذر الباحثون من أن ذلك قد يتغير عند إعادة فتح المدارس.

وتأتي الدراسة في أعقاب نقاش مكثف حول إن كان يجب استئناف الدراسة في المدارس ومتى وكيف يتم ذلك.

ويسعى الآباء العاملون في جميع أنحاء العالم جاهدين لتحقيق التوازن بين عملهم من بعد وبين التداعيات الإضافية لإغلاق المدارس.

وفي الولايات المتحدة، هددت إدارة الرئيس دونالد ترمب بحجب الأموال الفيدرالية لمناطق المدارس المحلية التي لم يتم إعادة فتحها.

14.3 مليون إصابة حول العالم

وأظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن عدد الإصابات به حول العالم يقترب من 14.3 مليون حالة حتى صباح اليوم الأحد.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 14مليونا و288 ألف حالة.

كما أظهرت أن عدد المتعافين تجاوز ثمانية ملايين، بينما تجاوز عدد الوفيات 602 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا وبيرو والمكسيك وتشيلي والمملكة المتحدة وإيران وباكستان وإسبانيا والسعودية وإيطاليا وتركيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمملكة المتحدة والمكسيك وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا.