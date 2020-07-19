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دراسة: الأطفال الأكبر سنا والمراهقون أكثر نقلا لعدوى كورونا

كوريا الجنوبية أعادت فتح أبواب مدارسها للطلاب بعد إغلاقها بسبب فيروس كورونا
كوريا الجنوبية أعادت فتح أبواب مدارسها للطلاب بعد إغلاقها بسبب فيروس كورونا
19/7/2020

ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن نسخة مبكرة من نتائج الدراسة نشرت على موقع "المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" أن الباحثين تتبعوا وفحصوا ما يقرب من 60 ألف شخص من المخالطين للمصابين، وخلصوا إلى أنه في المتوسط، يصاب 11.8% من المخالطين في المنزل بفيروس كورونا.

وبالنسبة لمخالطي المصابين ممن تتراوح أعمارهم بين 10 و19 عاما، بلغت نسبة الإصابة 18.6% في غضون 10 أيام تقريبا بعد اكتشاف الحالة الأولى في المنزل نفسه – وهو أعلى معدل انتقال بين المجموعات التي تمت دراستها.

وكان الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 أعوام أقل نشرا للفيروس، ومع ذلك حذر الباحثون من أن ذلك قد يتغير عند إعادة فتح المدارس.

وتأتي نتائج البحث في أعقاب نقاش مكثف حول ما إذا كان يجب استئناف الدراسة في المدارس ومتى وكيف يتم ذلك.

ويسعى الآباء العاملون في جميع أنحاء العالم جاهدين لتحقيق التوازن بين عملهم عن بعد وبين التداعيات الإضافية لإغلاق المدارس.

وهناك ضغط شديد على القادة السياسيين. وفي الولايات المتحدة، هددت إدارة الرئيس دونالد ترمب بحجب الأموال الفيدرالية عن مناطق المدارس المحلية التي لم تتم إعادة فتحها.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
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