جدل حول تصريحات تركية عن ثواب الصلاة في آيا صوفيا.. أين الحقيقة؟

واعتمدت حسابات على موقع تويتر معظمها سعودية، على المنشور المذكور واعتماد الحساب الذي قام بنشره باعتباره مرجعا إخباريا.

مرصد تفنيد الأكاذيب بوكالة الأناضول التركية للأنباء تتبع هذه المنشورات وذكر أن حساب "مباشر تركيا" الذي قام بالنشر هو موقع غير رسمي وليس له مصداقية.

وذكر المرصد أن مغردة سعودية حسابها موثق ويتابعها نحو ربع مليون متابع نشرت تغريدة مرفقة بصورة المنشور الزعوم.

وتضمنت تغريدة المغردة السعودية التي تعرف نفسها على أنها باحثة اجتماعية وكاتبة رأي، عبارات سخرية وتهكم نالت من الصلاة والحج والعمرة بقولها "صلي ركعتين واعطني نصف كيلو حجة وربع كيلو عمرة".

الصلاة في ايا صوفيا تعادل عمره او نصف حجة؟! 😂💔

نص حجة؟ تحس انهم ياخذون صلاتهم بالكيلو.. لو سمحت بصلي ركعتين وعطيني نص كيلو حجة وربع كيلو عمره 😂💔

حسبي الله عليهم ذا الترك وحسبي الله على فسادهم المتأصل في تاريخهم الفاسد pic.twitter.com/Yg1nHyJ5Ut — أماني العجلان (@AmaniAAJ) July 18, 2020

موقف حازم

مغرد سعودي آخر يتابعه عشرات الآلاف قال إنه مهتم بمتابعة الإعلام الجديد والصحافة الإلكترونية، دعا ما سماهم مشاهير دعاة الخليج لاتخاذ موقف حازم وصريح عن فضل الصلاة وأجرها في متحف أيا صوفيا، حسب تسميته للمسجد، و إن كانت تعادل عمرة أو نصف حجة.

هكذا تيارات الإسلام السياسي.. وسعيهم لهدم الدين .. وننتظر موقف حازم وصريح من مشاهير دعاة الخليج عن فضل وأجر الصلاة في متحف #أياصوفيا .. هل تعادل عمره او نصف حجة !! #تركيا_تسي_للرسول https://t.co/uNmIfOXJFj pic.twitter.com/aFT5ue73p5 — عادل الفراج (@adelalfarraj) July 18, 2020

وأضاف المرصد "هذا المهتم بالصحافة الإلكترونية لم يسأل نفسه ابتداء عن مصداقية تصريح كهذا منسوب إلى رئيس الشؤون الدينية التركية، وهو تصريح لا يصدقه مبتدئ في السياسة والإعلام، كما أنه لم يكلف نفسه بدقائق قليلة للبحث في المواقع للتأكد من صحته، لكن هؤلاء يهمهم تصديق أي ما يسيء إلى تركيا، بل قد يتعمدون إشاعة مثل هذه الأخبار على الرغم من علمهم المسبق باحتمال كذبها وخلوها من الصحة".

منافس للكعبة

وتبنت حسابات أخرى موقفا من التصريح الزائف لتدخله في سياقات ما يقولون إنه استهداف للحرمين الشريفين، مكة المكرمة والمدينة المنورة، وجعل مسجد آيا صوفيا منافسا للكعبة المشرفة.

https://twitter.com/AhmadDaoud14/status/1284164684694859776?ref_src=twsrc%5Etfw

ولم يقتصر الأمر على عشرات الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي التي تناقلت التصريح الزائف، إنما بلغ الأمر أن تتناقله صحف ومواقع إخبارية معظمها ليبية ومصرية، واللافت أنهم نسبوا التصريح إلى حساب "مباشر تركيا" الذي يصفونه بأنه معارض للنظام التركي.

تصريح مختلق

بمتابعة فريق مرصد تفنيد الأكاذيب لحقيقة التصريح، وبعد البحث في المواقع الإخبارية التركية سواء باللغة العربية أو التركية وفي موقع رئاسة الشؤون الدينية التركية، لم يجد الفريق أي تصريح لرئيس الشؤون الدينية يتحدث فيه عن الحج والعمرة وعلاقتهما بالصلاة في مسجد آيا صوفيا.

وأضاف المرصد "المصدر الوحيد الذي نشر التصريح المختلق هو صفحة مباشر تركيا على فيسبوك، التي يتابعها أكثر من 50 ألفا، وتدعي أنها تقوم بتغطية شاملة لكافة الأخبار بمصداقية وحيادية، لكنها أخفقت هنا وفي مواطن أخرى في إثبات مصداقيتها أمام الآخرين".

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد وقع في العاشر من يوليو/تموز الجاري مرسوما بفتح "آيا صوفيا" مسجدًا للصلاة في إسطنبول بعد أن ألغت محكمة تركية مرسومًا حكوميًا يعود إلى عام 1934 حول المبنى التاريخي إلى متحف.