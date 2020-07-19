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سياسة|تونس

تونس: النهضة تتهم عبير موسي بارتكاب جرائم والتهديد بالتصفية

رئيسة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسى
رئيسة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسى
19/7/2020

وأدانت النهضة عبر صفحتها في فيسبوك ما أسمته حملة التشويه التي تمارسها عبير موسى ضد النائب عن الحركة رباب بن لطيف، مضيفة في السياق ذاته أن ما ارتكبته رئيس الحزب الدستوري الحر جرائم خطيرة تقع تحت طائلة القانون.

وأكدت رباب بن لطيف أن أحد نواب عبير موسى وصفها بأبشع النعوت، مضيفةً أنها رفعت دعوى قضائية ضده.

وأعلن رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي، الخميس الماضي، اتخاذ قرار برفع دعوى جزائية ضد النائبة عبير موسى، وكتلتها "الدستوري الحر"، لتعطيلها عقد جلسات البرلمان.

واتُخذ القرار على خلفية مواصلة كتلة الدستوري الحر (16 مقعدًا من أصل 217) تنفيذ اعتصام منذ، الجمعة الموافق 10 يوليو/ تموز الجاري، في قاعة الجلسات العامة في البرلمان.

واعتبر رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، خلال الجلسة، أن ممارسات موسى "جريمة بحق الشعب التونسي" عقوبتها تصل إلى الإعدام.

ونفذت كتلة الدستوري الحر اعتصامها مطالبةً بسحب الثقة من رئيس البرلمان، وكان البرلمان قد ندد، الثلاثاء 14 يوليو في بيان، بممارسات كتلة الدستوري بتعطيلها أعمال البرلمان.

وفي اليوم نفسه، قالت حركة "النهضة"، إنها قررت مقاضاة عبير موسي، بتهمة "الادعاء بالباطل" على نوابها، وأوضح الناطق باسم الحركة عماد الخميري، في مؤتمر صحفي عقدته كتلتها بالبرلمان عبير موسي "تتعمد نشر الكذب والافتراء" بحق كتلته.

وأضاف أن "كتلة النهضة تدين هذا الكذب والبهتان والزور الذي ادعته عبير موسي بالقول إن نواب لحركة النهضة يتنقلون ليلا لزيارة الإرهابيين بسجن المرناقية وبرج العامري بتسهيل من المدير العام للسجون مقابل امتيازات هامة حسب قولها وادعائها وكذبها".

وأكد أن "هذا النهج السياسي المتعمّد في قلب الحقائق والكذب ونشر الأكاذيب لا يمكن أن يؤسس لحياة سياسية جدية بين الأطراف السياسية والمتنافسين السياسيين"، معتبرًا أن "رد الهيئة العامة للسجون والإصلاح على ادعاءات عبير موسي فيه من الوضوح والبيان ما يفند هذا الادعاء ويؤكد كذبها".

وسبق أن نفذت كتلة الدستوري اعتصامًا مفتوحًا، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، على خلفية مناوشات كلامية مع كتلة النهضة (54 مقعدًا).

وأعلنت عبير موسى، في تصريحات سابقة، أنها تناهض ثورة 2011 التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، وتجاهر بعدائها المستمر لحركة النهضة.

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