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سياسة|تركيا

تركيا تتولى قيادة قوات المهام المشتركة البحرية في خليج عدن.. هذه أهدافها

قوات المهام المشتركة تتضمن 13 عنصرا من الولايات المتحدة والبرازيل والبحرين وبريطانيا واليابان وكوريا الجنوبية والكويت وباكستان وعُمان
قوات المهام المشتركة تتضمن 13 عنصرا من الولايات المتحدة والبرازيل والبحرين وبريطانيا واليابان وكوريا الجنوبية والكويت وباكستان وعُمان
19/7/2020

وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان، السبت، أنها تتولى قيادة المهام المشتركة، من 25 يونيو/ حزيران الماضي، وحتى 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020.

وأوضح البيان أن قوات المهام المشتركة، تتضمن 13 فردا  من الولايات المتحدة والبرازيل والبحرين وبريطانيا واليابان وكوريا الجنوبية والكويت وباكستان وعُمان.

وأشار إلى أن البحرية التركية سترسل فرقاطة إلى خليج عدن في سبتمبر/ أيلول المقبل.

ومنذ 25 فبراير/ شباط 2009، تشارك القوات البحرية التركية في قوة المهام المشتركة الدولية لمحاربة القرصنة في المنطقة، وسبق لها أن ترأست قيادتها 5 مرات.

والقوات البحرية المشتركة، تحالف متعدد الجنسيات تأسس في فبراير/ شباط 2002، يهدف إلى تعزيز الأمن، بمكافحة القرصنة والإرهاب في مياه الشرق الأوسط، وأفريقيا وجنوب آسيا، وتشمل البحر الأحمر، والخليج العربي، وخليج عدن، وبحر العرب والمحيط الهندي.

المصدر : وكالات
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