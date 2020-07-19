تركيا تتولى قيادة قوات المهام المشتركة البحرية في خليج عدن.. هذه أهدافها

وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان، السبت، أنها تتولى قيادة المهام المشتركة، من 25 يونيو/ حزيران الماضي، وحتى 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020.

وأوضح البيان أن قوات المهام المشتركة، تتضمن 13 فردا من الولايات المتحدة والبرازيل والبحرين وبريطانيا واليابان وكوريا الجنوبية والكويت وباكستان وعُمان.

CTF-151'in komutasını alan Dz.Kur.Alb. Nejat İnanır tarafından göreve başlamayı müteakip T.C. Manama Büyükelçisi K. Demirciler, CMF Komutan Yardımcısı Tuğa.D. Bassett, CTF-150 Komutanı Alb. J. Riviere ve CTF-152 Komutanı Yb. O. Alodat ziyaret edildi.https://t.co/LHwlfysVUL pic.twitter.com/F63dIvFhgK — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 18, 2020

وأشار إلى أن البحرية التركية سترسل فرقاطة إلى خليج عدن في سبتمبر/ أيلول المقبل.

ومنذ 25 فبراير/ شباط 2009، تشارك القوات البحرية التركية في قوة المهام المشتركة الدولية لمحاربة القرصنة في المنطقة، وسبق لها أن ترأست قيادتها 5 مرات.

والقوات البحرية المشتركة، تحالف متعدد الجنسيات تأسس في فبراير/ شباط 2002، يهدف إلى تعزيز الأمن، بمكافحة القرصنة والإرهاب في مياه الشرق الأوسط، وأفريقيا وجنوب آسيا، وتشمل البحر الأحمر، والخليج العربي، وخليج عدن، وبحر العرب والمحيط الهندي.