بسبب مصاريف عائلية.. مصري يقتل أمه وزوجته و3 من بناته حرقا

وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي الشرطة بلاغا من أهالي قرية العقال البحري، بنشوب حريق بمنزل المواطن، نتج عنه احتراق الطابق الأول بالكامل، ووفاة 5 أشخاص من بينهم ثلاثة أطفال، وإصابة الابنة الكبرى التي نقلت إلى المستشفى.

وكشفت التحريات الأولية، أن رب الأسرة وراء ارتكاب الواقعة، وأنه يعاني من اضطراب نفسي، دفعه لإشعال النيران في والدته وزوجته وبناته الأربع، وإغلاق باب الشقة عليهن بسبب خلافات أسرية على المصاريف.

وأسفر الحريق عن مصرع كل من والدة مالك الشقة (70 عامًا)، وزوجته (41 عاما)، وبناته (10 و6 و3 أعوام)، وإصابته ابنته (17 عاما).

وجرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى البداري المركزي، ونقل المصابة للعلاج، وجارٍ ضبط المتهم للعرض على النيابة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وفق بيان الشرطة.