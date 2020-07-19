بسبب آيا صوفيا.. تضامن واسع مع مفتي عُمان بعد هجوم سعودي إماراتي عليه

ودشن عُمانيون وسم "كلنا الشيخ أحمد الخليلي"، قالوا فيه إن محاولات "الذباب الإلكتروني" إسقاط الخليلي تستهدف سلطنة عمان بالمقام الأول.

وقال مغردون إن الخليلي يمثّل صوت "السلام" والتعايش بين الطوائف كافة، وإن الهجمة والتطاول عليه أمر "غير مقبول على الإطلاق".

وذكّر عُمانيون بتصريح سابق للخليلي، قال فيه إنه مُفْتٍ لكل العمانيين، وليس مفتيًا لـ"الإباضيين" فحسب.

شيخنا الجليل من جهابذة العلم العِظام تاريخه حافل بالدعوة الى التسامح وقبول الآخر ونبذ التعصب والتطرف… شفنا منابر مساجدهم وفتاويهم تتلون؛ وبقيت منابر مساجدنا راسخة ثابتة على مبادئ الإسلام السوية.

اللهم احفظه وبارك عُمره في عافية #كلنا_الشيخ_احمد_الخليلي pic.twitter.com/FqvhgheDxa — عبدالله العدوي (@Abdullah_adawi) July 15, 2020

#كلنا_الشيخ_أحمد_الخليلي ولا نقبل بأن يتطاول عليه شرار الخلق والسفهاء pic.twitter.com/3UrA9F0NIy — زكريا المحرمي (@almuharrmi) July 18, 2020

عندما يكون هناك صراع بين الحق والباطل، أو صدام بين الخير والشر، فإن شيخنا الخليلي لا يقف محايدا إنه يتحيّز إلى الحق والخير دائما #كلنا_الشيخ_أحمد_الخليلي pic.twitter.com/Y5GjevZ5Au — بدر اليحمدي (@Almustefeed) July 15, 2020

أنا سُنيّة، وأعتز بشيخنا الجليل حفظه اللهُ وحماهُ من كلّ سوءٍ، وبارك اللهُ فيه، وفي علمه، ودينه، وصحته، وعافيته، وحياته…💟#كلنا_الشيخ_احمد_الخليلي pic.twitter.com/BeLVavFOzx — مَنال 🇴🇲 (@aldhad2) July 15, 2020

وتأتي هذه الحملة التضامنية إثر هجوم منظم لحسابات سعودية وإماراتية، أبرزها حمد المزروعي، ضد مفتي عمان، تتهمه بتبني عقيدةٍ ضالة، واتخاذ مواقفَ سلبيةٍ تجاه المملكة، عبر الصمت عن خصومها، على حد قولهم.

سماحة مفتي عمان الشقيق بما ان امور الامة الاسلامية والمسلمين تهمك اتمنى رايك بما دار من تسريبات ومؤامرة في خيمة القذافي ضد دولة خليجية عربية اسلامية انا وانت وكل من زار خيمة القذافي نتخذ من كعبتها قبله لصلاتنا … pic.twitter.com/2WPPbm10So — حمد المزروعي (@uae_3G) July 16, 2020

سماحة المفتي احمد الخليلي انت من منارة التسامح والمحبة والسلام وتقارب الاديان عمان الشقيق استغرب تهنئتك للامة الاسلامية والمسلمين بتحويل اردوغان ايا صوفيا لـ مسجد سوالي من ولاك على الامة الاسلامية والمسلمين وانت لا تملك سوى منصب مفتي عمان الشقيق فقط … pic.twitter.com/a0njTiabt9 — حمد المزروعي (@uae_3G) July 16, 2020

سماحة المفتي ماخذ وضعية التباعد بين تصريح ايا صوفيا وخيمة القذافي 😂 … — حمد المزروعي (@uae_3G) July 16, 2020

مفتي سلطنة عُمان أباضي

المذهب والسؤال : هل تجيز فرقة الاباضية الصلاة في المساجد المبنية على القبور كما هو حال مسجد أيا صوفبا الدي صفق فضيلته لاردوغان عندما حوله من متحف لمسجد؟.. — محمد آل الشيخ 🇸🇦 (@alshaikhmhmd) July 18, 2020

مفتي خوارج يثني علي اردوغان أعتقد اتضحت اسباب ونتاج داعش ومخلفاتها المعادلة سهلة مذهب يكفر ع الكبيرة + الاخوان بقيادة اردوغان = داعش #مفتي_عُمان — محمد بن عمير 🇦🇪 ⁦🇹🇯⁩ (@Bin_omeer) July 18, 2020

وكان الخليلي قد قال في بيان له: "نهنئ الأمة الإسلامية والشعب التركي، وعلى رأسه قائده المحنك رجب طيب أردوغان"، إزاء قرار إعادة فتح "آيا صوفيا" مسجدًا للصلاة، بعد 86 عامًا من تحويله إلى متحف.

ويعد "آيا صوفيا" صرحًا فنيًا ومعماريًا يقع في منطقة "السلطان أحمد"، بمدينة إسطنبول، واستخدم لمدة 481 عامًا مسجدًا، قبل تحويله إلى متحف عام 1934، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ الشرق الأوسط.

وألغت المحكمة الإدارية العليا في تركيا قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 24 من نوفمبر/تشرين الثاني 1934 القاضي بتحويل "آيا صوفيا" بإسطنبول من مسجد إلى متحف.

وفي 2 من يوليو/تموز الجاري، استمعت المحكمة إلى الأطراف المعنية، في إطار قضية رفعتها جمعية معنية بحماية الأوقاف التاريخية، لإلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1934 الخاص بتحويل مسجد آيا صوفيا إلى متحف.

وعقب الانتهاء من النظر في القضية، قررت الغرفة العاشرة في المحكمة الإدارية العليا، إلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1934، وأشارت المحكمة الإدارية العليا في قرارها إلى امتلاك "وقف السلطان محمد الفاتح" لـ"آيا صوفيا" وتقديمه كجامع في خدمة الشعب.

وأوضحت أن الحقوق والممتلكات غير المنقولة التابعة للوقف الخاضعة للحماية منذ زمن طويل لا تشكل عائقًا أمام استخدامها من قِبل المجتمع الذي قُدمت له.

وأضافت أنها توصلت إلى نتيجة مفادها أنه لا يمكن من الناحية القانونية استخدام "آيا صوفيا" بغير صفة مسجد الواردة في وثيقة الوقف أو تخصيصها لأغراض أخرى.

وأكدت المحكمة الإدارية أنها درست القضية من حيث التشريعات ذات الصلة، والمحكمة الدستورية، والمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان.

وفي 24 من يونيو/ حزيران 2005، رفعت "جمعية خدمة الأوقاف والآثار التاريخية والبيئة"، أولى دعاواها إلى المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن، مطالبة بإلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر في 1934.

غير أن الغرفة العاشرة في المحكمة الإدارية العليا رفضت حينها طلب الجمعية، بدعوى أن استخدام "آيا صوفيا" متحفا لا ينتهك القانون.

وبعدها صادق مجلس غرف القضايا الإدارية في المحكمة الإدارية العليا على قرار الغرفة العاشرة، غير أن الجمعية عادت وفتحت القضية لدى المحكمة الإدارية العليا في العام 2016.

وفي مارس/ آذار 2019، قال الرئيس أردوغان، إن تركيا تخطط "لإعادة آيا صوفيا إلى أصله، وليس جعله مجانيا فقط، وهذا يعني أنه لن يصبح متحفًا، وسيُسمى مسجدًا".

وأكد أن مسألة إعادة "آيا صوفيا" إلى مسجد "مطلب يتطلع إليه شعبنا، والعالم الإسلامي، أي أنه مطلب للجميع، فشعبنا مشتاق منذ سنوات ليراه مسجدًا".