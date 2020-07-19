"الميت الحي".. قصة مدرس مصري عاد من الموت بعد أشهر من الدفن (فيديو)

ونشر أهالي الشرقية صورًا للمدرس بالتعليم الصناعي "محمد الجمّال" (46 عامًا) بعد عودته، لتغزو قصته منصات التواصل الاجتماعي في مصر خلال سويعات قليلة، حتى عُرف باسم "الميت الحي".. فما هي قصته؟

يعاني الجمّال من مرض نفسي تسبب في تغيبه عن المنزل لفترات، حتى اختفى منذ يناير/كانون الثاني الماضي، وهنا بدأت الحكاية، بحسب وصف شاهد عيان يدعى محمد عزت وهو أول من أبلغ عن ظهور المدرس "الميت الحي".

وقال الشاهد إنه في شهر مارس/آذار الماضي، تلقى أهالي المعلم الغائب اتصالا من مستشفى الأحرار التعليمي بالشرقية تفيد بالعثور على جثمان مجهول الهوية يشبه الجمّال، وتسلم الأهل جثة الرجل وخرج تصريح بدفنه دون إجراء تحليل الحمض النووي (DNA).

وأكد أهالي القرية، لوسائل إعلام مصرية، أن المدرس الأربعيني، كان شخصا طبيعيًا إلا أن تعرض لمرض نفسي منذ 4 سنوات جعله يتغيب عن المنزل لمدة شهر ثم يعود مرة ثانية، إلى أن خرج في يناير ولم يعد، وظلت الأسرة تبحث عنه حتى جاءهم اتصال المستشفى، حيث يعمل أحد أقاربهم.

كانت الجثة المجهولة تشبه المدرس، مع تغير بسيط جعل إحدى شقيقاته تشك في أنه ليس أخيها، بينما أجمع البقية على أنه هو، وتم أخذ عينة من قبل الطب الشرعي من أحد أشقائه، ولكن لم تظهر نتيجتها إلى الآن.

وتم استلام الجثة وإنهاء إجراءات التصريح بالدفن في 21 مارس/ آذار الماضي.

وكانت المفاجأة حين شاهده أحد أهالي القرية فتتبعه حتى المقابر، حيث ينام هناك، فأبلغ أهله وأخطر الأجهزة الأمنية، وتساءل الأهالي عن هوية المتوفى المجهول، مستغربين من تصرف المستشفى بإخراج تصريح دفن لمواطن دون تحليل الحمض النووي له.

ومن المقرر أن تستدعي النيابة مسؤولي المستشفى للاستماع إلى أقوالهم ومعرفة هوية الشخص المجهول الذي دفن في مقابر القرية باسم المدرس العائد، كما ستبت في إعادة الأوراق الثبوتية للمدرس الذي تتقاضى أسرته معاشًا منذ رحيله.

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن مصدر أمني، أن الجثة التي تم دفنها يوم 21 مارس/ آذار الماضي، على أساس أنها للمعلم المذكور، كانت في حالة تحلل تام، لافتًا إلى أن شقيق المدرس هو من تعرف على الجثمان، وعليه تم استخراج تصريح الدفن.