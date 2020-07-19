الصين تعلن "وضع الحرب" في إقليم شينغيانغ لمواجهة كورونا

وأعلنت سلطات شينغيانغ تسجيل 17 حالة إصابة مؤكدة، و23 حالة عدوى بدون أعراض في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، مع وضع 269 شخصا تحت الملاحظة.

وحدثت طفرة صغيرة في منتصف الأسبوع، وبحلول يوم الخميس وضعت السلطات مدينة أورومتشي عاصمة إقليم شينغيانغ قيد الإغلاق. وتم بشكل سريع تعليق الرحلات الجوية وخدمات مترو الأنفاق وخدمات القطارات.

وجاء في بيان لحكومة شينغيانغ نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه تم أيضا منع التجمعات العامة.

ووفقا لبيان صادر عن تشانغ وي مدير لجنة الصحة ببلدية أورومتشي في وقت متأخر من يوم السبت، خصصت السلطات الصحية الموارد لشينغيانغ وستنقل طواقم طبية لإجراء فحوصات مكثفة في جميع أنحاء أورومتشي.

وسيطرت الصين إلى حد كبير على جائحة فيروس كورونا من خلال إجراءات الإغلاق الصارمة، منذ ظهور الفيروس لأول مرة في وسط مدينة ووهان في أواخر عام 2019.

وبلغ إجمالي الإصابات في الصين 83 ألف و660 حالة، كما بلغ عدد حالات الوفاة 4 آلاف و634 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين 78 ألف و775 حالة بحسب موقع وورلد ميتر.

ويعتقد أن سلالة فيروس كورونا المستجد قد انتقلت من حيوان مجهول إلى البشر بسوق للحيوانات البرية في ووهان في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

14.3 مليون إصابة حول العالم

وأظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن عدد الإصابات به حول العالم يقترب من 14.3 مليون حالة حتى صباح اليوم الأحد.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 14مليونا و288 ألف حالة.

كما أظهرت أن عدد المتعافين تجاوز 8 ملايين، فيما تجاوز عدد الوفيات 602 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا وبيرو والمكسيك وتشيلي والمملكة المتحدة وإيران وباكستان وإسبانيا والسعودية وإيطاليا وتركيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمملكة المتحدة والمكسيك وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا.