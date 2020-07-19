السودان: اعتقال العشرات كانوا في طريقهم للعمل مرتزقة في ليبيا

وتتهم حكومة الوفاق الوطني الليبية (المعترف بها دوليا) ومقرها طرابلس، جهات سودانية بإرسال مرتزقة للقتال إلى جانب قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الأمر الذي تنفيه الحكومة السودانية.

وقالت قوات الدعم السريع في بيان إن "القوات المشتركة المتمركزة في الشريط الحدودي مع دولة لبيبا ألقت القبض على 160 شخصا كانوا في طريقهم للعمل مرتزقة في القتال الدائر بليبيا، من ضمنهم اثنان أجانب" لم تكشف جنسيتهما.

القوة الأمنية المشتركة بشمال دارفور تضبط (160) عنصراً متوجهين للعمل كمرتزقة في ليبيا بينهم أجانب #الفاشر : قوات الدعم… Posted by ‎قوات الدعم السريع – الاعلام الالكتروني‎ on Thursday, 16 July 2020

ونقل البيان عن العميد جادو حمدان قائد قوات الدعم السريع بولاية شمال دارفور قوله إن "إرسال أبناء السودان للقتال كمرتزقة في ليبيا أمر غير مقبول".

وأضاف "ما زلنا نواصل مراقبة وحراسة الحدود مع دولة ليبيا لمحاربة عمليات الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر وكل المنظمات الإجرامية العابرة للحدود".

وكان الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع، العميد جمال جمعة، أعلن في يونيو/حزيران الماضي، أن قوة أمنية مشتركة تمكنت من اعتقال 122 شخصا بينهم ثمانية أطفال، كانوا متوجهين للعمل مرتزقة في ليبيا.

وأضاف جمعة أن "قوات الدعم السريع ألقت القبض على مجموعة تضم 243 شخصا في فبراير/شباط الماضي في كل من الفاشر والجنينة وتم تقديمهم للعدالة".

وقال مدير شرطة ولاية شمال دارفور اللواء يحيى محمد نور إن ضبط هؤلاء "يبرئ السودان من اتهامات كثيرة ظلت توجهها بعض الجهات بإرساله مرتزقة للقتال في ليبيا".