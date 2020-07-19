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سياسة|تركيا

أردوغان يتفقد استعدادات فتح مسجد "آيا صوفيا" للعبادة (فيديو) و(صور)

19/7/2020

ووصل أردوغان ظهر اليوم إلى مسجد آيا صوفيا قادما من منزله الكائن بمنطقة قسيقلي في حي أوسكودار بالمدينة.

وتجول أردوغان داخل آيا صوفيا لمدة ساعة حيث اطلع على الترتيبات الجارية لفتحه رسميا بإقامة صلاة الجمعة في 24 يوليو/ تموز الجاري.

ورافق أردوغان في جولته، كلا من وزيري الداخلية سليمان صويلو، والثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي، ووالي إسطنبول علي يرلي قايا، ورئيس الشؤون الدينية علي أرباش، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألطون.

وعند خروجه من آيا صوفيا، حيّا الرئيس التركي المواطنين في الخارج.

وفي 10 يوليو/ تموز الجاري، ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية، قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 1934، بتحويل "آيا صوفيا" من مسجد إلى متحف.

والأحد الماضي، أعلن رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، خلال زيارته "آيا صوفيا"، أن الصلوات الخمس ستقام يوميا في المسجد بشكل منتظم، اعتبارا من 24 يوليو/تموز الجاري.

و"آيا صوفيا"، صرح فني ومعماري فريد، يقع في منطقة "السلطان أحمد" بإسطنبول، واستُخدم لمدة 481 سنة مسجدا، ثم تحول إلى متحف في 1934، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ منطقة الشرق الأوسط.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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