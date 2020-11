نقل صورتي رئيسين سابقين من ردهة في البيت الأبيض.. ما علاقة ترمب بالأمر؟

ونقلت صورتا بيل كلينتون وجورج دبليو بوش من البهو الكبير للبيت الأبيض خلال الأسبوع الماضي، حسبما نقلت (سي إن إن) واستبدلتا بصورتي رئيسين جمهوريين شغلا رئاسة الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن.

ووفقا للقناة الأمريكية التي استندت إلى أقوال العديد من الشهود، استبدلت الصورتان بلوحتين لرئيسين جمهوريين تم انتخابهما قبل أكثر من قرن، هما وليام ماكينلي الذي اغتيل في العام 1901 وثيودور روزفلت الذي خلفه.

صورتا بيل كلينتون وجورج بوش عرضتا سابقا في قاعة مدخل البيت الأبيض حيث يمكن أن يراهما دونالد ترمب يوميا، لكن الآن، علّقتا في غرفة طعام العائلة القديمة والتي تستخدم بشكل أساسي لتخزين مفارش المائدة والأثاث غير المستخدمة.

