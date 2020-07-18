معظمها مساجد.. تحويل 329 أثرا في 18 بلدا إلى كنائس

وحسب يلماز تم تحويل 117 جامعاً في بلغاريا بالإضافة لـ7 تكايا وأضرحة ومدرسة واحدة إلى كنائس، فيما حولت كرواتيا 8 جوامع إلى كنائس، في حين حولت القرم 6 جوامع وضريح إلى كنائس.

وفي كوسوفو تم تحويل جامع واحد إلى كنيسة، كما تم تحويل برج ساعة إلى برج لجرس الكنيسة، وفي أوكرانيا تم تحويل جامعين إلى كنيستين، كما تم تحويل منارة إلى برج كنيسة، وفي مقدونيا تم تحويل 3 جوامع وضريحين وبرجي ساعة إلى كنائس، وفي صربيا تم تحويل 15 جامعا وضريحين إلى كنائس.

كما تم تحويل جامع واحد في كلٍ من جورجيا وأذربيجان إلى كنائس أثناء الاحتلال الروسي، وتم تحويل 3 جوامع في البوسنة والهرسك أثناء الاحتلال النمساوي لكنائس، و3 جوامع في الجزائر أثناء الاحتلال الفرنسي لكنائس، كما تم تحويل جامعين في أرمينيا إلى كنائس.

وفي قبرص الرومية تم تحويل سبيل إلى كنيسة، أما في مولدوفا فقد تم تحويل 4 جوامع لكنائس، في حين تحولت 5 جوامع في رومانيا إلى كنائس.

في المجر تم تحويل 23 جامعا و5 أضرحة ومدرسة إلى كنائس، وتم تحويل جميع الأبنية المذكورة إلى كنائس بالمجر إبان الاحتلال النمساوي لها.

مسجد قاسم باشا في المجر الذي تم تحويله هو وجميع المساجد في المجر الى كنائس..

لماذا لم نسمع كلمة واحدة تعترض على ذلك من المتباكين الى إرجاع مسجد #آيا_صوفيا الى وضعه الطبيعي؟#مجرد_سؤال pic.twitter.com/eWw5PcLhOH — Dr. OMAR R. ZAIDAN (@OmarZaidan3) July 11, 2020

تحويل 101 أثر تركي في اليونان إلى كنائس

وأوضح يلماز، أن كثيرا من الآثار التركية القائمة حتى الآن من بين الـ329 أثراً التي تم تحويلها، توجد في اليونان.

وقال إنه تم تحويل 74 جامعاً و19 ضريحاً ومؤسسة خيرية ومصلّيين في اليونان إلى كنائس، مشيرا إلى أنه تم تحويل 5 منارات إلى أبراج كنائس؛ ومن ثم يصبح عدد الأبنية المعمارية التركية التي تم تحويلها في اليونان 101.

تفجير سبع منارات بالديناميت في ليلة واحدة بمدينة صوفيا

وأوضح المهندس يلماز أن الآثار التركية تم تغييرها لدواعٍ سياسية ومكانية.

وفي هذا الصدد، قال "يُنظر إلى المباني التركية التذكارية الضخمة في وسط المدينة، وخاصة المآذن، على أنها أول هدف يجب تدميره لأنها ترمز إلى الهيمنة التركية وبالتالي إلى الإسلام، إن هذا لشيء محزنٌ للغاية، لقد تم هدم 7 مآذن بالديناميت في مدينة صوفيا عام 1878 في ليلة واحدة".

وفيما يتعلق بالذريعة الأخرى وهي الاحتياج المكاني، أشار يلماز إلى أنه تم تحويل الجوامع الموجودة إلى كنائس بسبب احتياج المسيحيين الأرثوذوكس الذين استوطنوا القرى، وخاصة بعد إخلائها من الأتراك أثناء عمليات التبادل السكاني.

ووفق يلماز، فإن هناك أبنية إسلامية أخرى بخلاف الجوامع تم تحويلها إلى كنائس.

وأوضح أن "الجوامع هي أكثر الأبنية التي تم تحويلها إلى كنائس، ولقد قمت بتحديد 272 جامعا ومسجدا تم تحويلها، وبخلاف الجوامع هناك 36 تكية وضريحا تم تحويلها إلى كنائس كما أن هناك أبراجا تم تحويلها لأبراج كنائس ومنارات تم وضع أجراس كنائس عليها".

وأكمل "تم تحويل برج في كرواتيا وواجهة سبيل في قبرص الرومية ومنبر في مصلّى باليونان إلى أماكن للعبادة الأرثوذوكسية، وفي صربيا تم إنشاء كنيسة داخل أحد الخانات التي تبقى منها جدرانها الأربعة".

تحويل التكايا إلى كنائس

ونوه يلماز إلى أن التكايا هي الأخرى تم تحويلها إلى كنائس.

وتابع "تكية قناعت بابا في إقليم دبروجة الذي عاشت فيه أغلبية تركية في رومانيا، أصبحت اليوم كنيسة، وهناك أمرٌ ملفتٌ للنظر وهو التكايا البكتاشية التي كانت مزارا مشترك للمسلمين والمسيحيين، هذه التكايا التي كانت مركز زيارة مشترك في السابق تحولت في صمت تام إلى كنائس بعد هجرة المسلمين من هذه المنطقة".

وكشف يلماز أنه قام بمعاينة الأبنية التي وصل إليها حتى اليوم في أماكنها الموجودة بها.

واستطرد "في كافة الأبنية التي تم تحويلها إلى كنائس وجدت أنه تم محو كافة الميزات الخاصة بالعمارة التركية مثل القباب والأحزمة والزخارف، كما تم تغيير الخصائص المعمارية بحيث لا يمكن التعرف عليها".

واستدرك "لكن بغض النظر عن مدى تحولها، فإن الجدران الرئيسية فيها، تجعل من الممكن الكشف عن الكنائس التي كانت جوامع فيما سبق".

والمهندس المعماري محمد أمين يلماز له أبحاث تتعلق بالآثار المعمارية التركية منذ ما يقرب من عشرين عاماً، وشارك في العديد من مشاريع الترميم داخل وخارج تركيا.

وأسس يلماز مركز الأبحاث المعمارية التركية لتحويل أعماله المتعلقة بالآثار المعمارية التركية إلى هيكل مؤسسي، وهو الآن بصدد طباعة كتابه المسمى بالأبنية المعمارية التركية المحوّلة إلى كنائس والذي يمثل نتاج وثمرة أبحاثه التي قام بها بين أعوام 2010 و2020.