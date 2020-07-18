مصر: البابا تواضروس يوضح حقيقة إصابته بفيروس كورونا

ونفى تواضروس صحة نبأ إصابته بالفيروس التاجي، وقال في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، ردًا على سؤال حول مدى صحة إصابته بفيروس كورونا المستجد "إنها شائعات كاذبة".

من جانبه، أكد المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القس بولس حليم أن تواضروس بخير وصحة جيدة، وأضاف أنه يمارس عمله الرعوي ويتابع أمور الخدمة كافة، وأنه لا صحة إطلاقا لما يتردد حول صحة قداسته.

وسجلت مصر 86 ألفًا و474 إصابة بفيروس كورونا المستجد، قضى منهم متأثرًا بإصابته 4 آلاف و188 مصابًا، بينما تعافت 27 ألفًا و303 حالات، حتى الآن.

وعالميًّا، بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 14 مليونا و304 آلاف و107 حالات، بينما وصلت حصيلة الوفيات إلى 602 ألفا و695 حالة وفاة، حسب حصيلة أعلنتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، حتى اللحظة.

وتصدرت الولايات المتحدة والبرازيل والهند قائمة أعلى الدول من حيث عدد الإصابات، وتخطت الهند يوم الجمعة حاجز المليون إصابة مؤكدة، بينما تجاوزت حالات الإصابة في البرازيل المليوني إصابة.

وبلغ عدد حالات الشفاء 8 ملايين و544 ألفًا و856 حالة شفاء على مستوى العالم، وفق موقع وولد ميتر للإحصاءات.