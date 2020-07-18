لأول مرة.. العالم يسجل مليون إصابة بكورونا خلال 100 ساعة

وسُجلت أول حالة إصابة بكورونا في الصين في أوائل يناير/ كانون الثاني واستغرق الوصول إلى مليون حالة ثلاثة أشهر.

وقفزت حالات الإصابة من 13 مليون حالة والتي سجلت في 13 من يوليو/ تموز الجاري، إلى 14 مليون حالة خلال أربعة أيام فقط.

وما زالت الولايات المتحدة التي توجد بها أكثر من 3.6 مليون حالة إصابة مؤكدة، تشهد قفزات يومية ضخمة في أولى موجاتها من الإصابة بكوفيد-19.

وسجلت الولايات المتحدة عددا قياسيا عالميا لحالات الإصابة اليومية تجاوز 77 ألف حالة إصابة جديدة، الخميس الماضي، في حين سجلت السويد 77281 حالة في المجمل منذ بدء الجائحة.

وعلى الرغم من ارتفاع الحالات يتزايد خلاف في الولايات المتحدة بشأن استخدام الكمامات لإبطاء انتشار الفيروس وهو إجراء وقائي اتخذته بشكل روتيني دول أخرى كثيرة.

وأبطأت دول أخرى كانت قد تضررت بشدة من الفيروس من انتشاره وبدأت تخفف تدابير العزل العام التي فرضتها لإبطاء انتشار الفيروس المستجد في حين بدأت مناطق أخرى مثل مدينتي برشلونة وملبورن في تطبيق جولة ثانية من الإغلاق العام المحلي.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن عدد حالات الإصابة على مستوى العالم بفيروس كورونا يزيد ثلاث مرات تقريبا عن عدد حالات الإصابة المسجل سنويا بالأنفلونزا الحادة.

وأودت الجائحة الآن بحياة أكثر من 600 ألف شخص خلال سبعة أشهر تقريبا متجهة نحو الحد الأعلى لحالات الوفاة السنوية المسجلة عالميا من الأنفلونزا.

وسُجلت أول حالة وفاة في العاشر من يناير/ كانون الثاني الماضي، في ووهان بالصين قبل ارتفاع عدد حالات الإصابة والوفاة بعد ذلك في أوربا ثم الولايات المتحدة فيما بعد.

وعالميا تخطى عدد المتوفين جراء الإصابة بفيروس كورونا حول العالم 600 ألف، بحسب موقع Worldometer المتخصص برصد إحصاءات الفيروس.

وأظهرت معطيات الموقع، ظهر السبت، أن عدد الوفيات بالعالم ارتفع إلى 600 ألف و46.

وأوضحت المعطيات أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 14 مليونا و216 ألفا و235.

وتصدرت الولايات المتحدة دول العالم بعدد الوفيات بتسجيلها 142 ألفا و65 حالة.

وحلت البرازيل في المرتبة الثانية بـ 77 ألفا و932 ، ثم بريطانيا بـ 45 ألفا و233.

وجاءت المكسيك رابعة بـ 38 ألفا و310 وفاة، ثم إيطاليا بـ 35 ألفا و28.

وفي المرتبة السادسة حلت فرنسا بـ 30 ألفا و152، تبعتها إسبانيا بـ 28 ألفا و420.

فيما حلت الهند ثامنا بـ 26 ألفا و395، تلتها إيران بـ 13 ألفا و979 وفاة، ثم بيرو بـ 12 ألفا و799.

وقارب عدد المتعافين من الفيروس 8.5 ملايين شخص حول العالم، بحسب الموقع نفسه.

ويظهر إحصاء رويترز، الذي يعتمد على التقارير الحكومية، تسارع وتيرة المرض بشكل أكبر في الأمريكتين اللتين تمثلان أكثر من نصف حالات الإصابة ونصف حالات الوفاة على مستوى العالم.

وأثبتت الاختبارات إصابة أكثر من مليوني شخص في البرازيل من بينهم الرئيس جايير بولسونارو إضافة إلى أكثر من 76 ألف حالة وفاة.

وشهدت الهند، وهي الدولة الأخرى الوحيدة التي تجاوزت فيها حالات الإصابة مليون حالة، نحو 30 ألف حالة إصابة جديدة يوميا في المتوسط خلال الأسبوع الماضي.

وتلك الدول هي المحرك الرئيسي وراء إعلان منظمة الصحة العالمية عن تسجيل زيادة يومية قياسية في حالات الإصابة العالمية بكورونا بلغت 237743 حالة.