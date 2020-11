"قد يؤدي لمشكلات صحية".. ترمب لن أصدر أمرًا عامًا يلزم المواطنين بارتداء الكمامات

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها ترمب، الجمعة، خلال مقابلة أجرتها معه محطة فوكس نيوز الأمريكية.

وسئل ترمب خلال المقابلة التي سيتم بثها يوم الأحد عما إذا كان سيفكر في إصدار أمر بهذا الشأن، فرد قائلا: "لا، أريد أن يكون للناس قدرا من الحرية، ولا أؤمن بذلك".

وأشار ترمب في حديثه إلى تصريحات سبق أن أدلى بها مستشارون في المجال الصحي، أكدوا خلالها أنه لا حاجة إلى فرض مسألة الكمامات لمواجهة تفشي الفيروس.

ولما ذكره المذيع بأن المرﻛﺰ الأمريكي لمكاﻓﺤﺔ اﻷﻣﺮاض واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ، سبق وأن قال إن ارتداء الجميع للكمامات بين 4 إلى 6 أسابيع قد يساعد في السيطرة على الفيروس، قال ترمب "لا أتفق مع هذا الطرح".

ولفت ترمب إلى أن ارتداء الكمامات قد يؤدي إلى مشكلات صحية أخرى.

