البث الحي
سياسة|بريطانيا

على طريقة فلويد.. شرطي يجثم على عنق رجل أسود في لندن (فيديو)

18/7/2020

وأظهر مقطع فيديو صوره أحد المارّة ضابط شرطة أبيض يبدو جاثما على جانب رأس الرجل ورقبته، بينما ساعد ضابط آخر من أصل شرق آسيوي على تثبيت الرجل على الأرض.
وتظهر اللقطات رجلاً يصيح "حرر رقبتي" لرجلي الشرطة اللذين أبقياه مكبل اليدين على الأرض، وجثا أحدهما بركبته على رقبته بعد ذلك بقليل، تم جعله في وضعية الجلوس.
وأحالت شرطة العاصمة ظروف الاعتقال التي وقعت مساء الخميس شمالي لندن، للتحقيق من قبل هيئة مراقبة الشرطة المستقلة لإنجلترا وويلز، ودعا عمدة لندن، صادق خان ، إلى إجراء تحقيق سريع وشامل في "الحادث المؤلم".

وفي وقت متأخر من يوم الجمعة ، قالت الشرطة، إن الرجل البالغ من العمر 45 عاما الذي اعتقلته، اتهمته النيابة بتهمة حيازة سكين في مكان عام وسيمثل أمام المحكمة اليوم السبت.
ووصف ستيف هاوس وهو نائب مفوض شرطة متروبوليتان الفيديو بأنه "مزعج للغاية" مؤكداً أن "بعض الإجراءات المستخدمة لا يتم تدريسها خلال تدريب الشرطة".
وأضاف في بيان "تم توقيف شرطي عن العمل وإعفاء آخر من الخدمة الميدانية لكنه لم يوقف عن العمل في الوقت الراهن، في حين تمت إحالة الملف إلى المكتب المستقل المتعلق بسلوك الشرطة.

احتجاجات فلويد في بريطانيا

وتم احتجاز الرجل الذي قام طبيب بفحصه، في مركز الشرطة بعد توقيفه مساء الخميس بتهمة المشاجرة وحيازة سلاح هجومي، حسب الشرطة.
ويذكر هذا التوقيف بما حدث مع جورج فلويد، الأمريكي ذي الأصول الأفريقية، الذي أدى مقتله في نهاية مايو/ أيار خنقا بعد أن وضع شرطي أبيض ركبته على رقبته، إلى احتجاجات.
وشهدت العاصمة البريطانية والمدن الرئيسية احتجاجات كبيرة من حملة "حياة سوداء" مستوحاة من القلق بشأن الظلم العنصري بعد وفاة الأمريكي الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد في حجز الشرطة في مينيابوليس في 25 من مايو/أيار.

المصدر : وكالات
المزيد من سياسة

الأمن اليوناني يحاول إغراق طالبي لجوء في عرض البحر(فيديو)

(الجزيرة)

السويد.. القضاء يلغي قرار حظر الحجاب في المدارس

مظاهرة احتجاج في كوبنهاغن مع بدء تطبيق حظر الحجاب-1 أغسطس (رويترز أرشيفية)

بايدن يختار كبار مسؤوليه على الرغم من رفض ترمب الإقرار بالهزيمة

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن

إسرائيل تحتفي بزيارة وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني

وفد حكومي إسرائيلي يوقع اتفاقية مع مسؤولين بحرينيين في المنامة (رويترز)
الأكثر قراءة

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

سيناتور أمريكي: زوكربيرغ أقر بتتبع فيسبوك لمستخدميه عبر أداة سرية

المدير التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ

نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)