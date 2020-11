على طريقة فلويد.. شرطي يجثم على عنق رجل أسود في لندن (فيديو)

وأظهر مقطع فيديو صوره أحد المارّة ضابط شرطة أبيض يبدو جاثما على جانب رأس الرجل ورقبته، بينما ساعد ضابط آخر من أصل شرق آسيوي على تثبيت الرجل على الأرض.

وتظهر اللقطات رجلاً يصيح "حرر رقبتي" لرجلي الشرطة اللذين أبقياه مكبل اليدين على الأرض، وجثا أحدهما بركبته على رقبته بعد ذلك بقليل، تم جعله في وضعية الجلوس.

وأحالت شرطة العاصمة ظروف الاعتقال التي وقعت مساء الخميس شمالي لندن، للتحقيق من قبل هيئة مراقبة الشرطة المستقلة لإنجلترا وويلز، ودعا عمدة لندن، صادق خان ، إلى إجراء تحقيق سريع وشامل في "الحادث المؤلم".

"Get off my neck."

Footage has emerged that appears to show a police officer kneeling on the neck of a Black man in London on Thursday 16 July.

The man was detained and arrested in Islington. pic.twitter.com/lqUnCr4KAj

