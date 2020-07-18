شركة سعودية تعتذر عن تغريدة بسبب مسجد في إسطنبول.. ماذا حدث؟

وكانت الشركة قد نشرت تغريدة تحتوي على الآية الكريمة (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا) مع صورة لمسجد السلطان أحمد.

وبعد ذلك اضطرت الشركة إلى حذف التغريدة وكتابة تغريدة أخرى تعتذر فيها قائلة "تود التوكيلات العالمية للسيارات أن تعتذر عن منشورها الغير مقصود اليوم، اللهم احفظ مملكتنا الغالية واحفظ مليكنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز".

تود التوكيلات العالمية للسيارات أن تعتذر عن منشورها الغير مقصود اليوم ، اللهم احفظ مملكتنا الغالية واحفظ مليكنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.. — UMA (@UMASaudiArabia) July 17, 2020

وجاء اعتذار الشركة بعد هجوم تعرضت له من بعض المغردين الذين طالبوا بمقاطعة الشركة، ووصفها بعضهم بأنها تابعة لجماعة الإخوان، بينما لم يفرق أحد المغردين بين صورة مسجد السلطان أحمد ومسجد آيا صوفيا، وطالب بعضهم بطرد الشركة من المملكة.

على الجانب الآخر انتقد عدد من المغردين اعتذار الشركة، ووصفوا الهجوم عليها بالفاشية.

وتصاعد التوتر بشدة بين تركيا والسعودية بعد أن قتلت عناصر سعودية رسمية الكاتب جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول 2018. وقبل مقتله، دأب خاشقجي على انتقاد الحاكم الفعلي للمملكة ولي العهد محمد بن سلمان.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أمر القتل صدر من "أعلى المستويات" في الحكومة السعودية. ونفى ابن سلمان إصدار أمر القتل لكنه قال إنه يتحمل المسؤولية في نهاية المطاف بوصفه الزعيم الفعلي للمملكة. وتشن وسائل إعلام سعودية ومغردون وشبكات ممن يطلق عليهم الذباب الإلكتروني هجمات مستمرة ضد تركيا، كما دشنوا عدة حملات لمقاطعة السياحة إلى تركيا.

شركة في #السعودية تعتذر عن نشر تغريدة فيها آية من القرآن الكريم وصورة لجامع السلطان أحمد في اسطنبول، وهو من أعظم المساجد، ومن أجمل معالم العمارة الإسلامية!! هل ترون أين وصلت الفاشية في عصر "الشاب الطموح الملهَم المحدَّث"؟! اللهم اخلفْ على بلدك الأمين خيراً pic.twitter.com/8KIFP33krs — محمد المختار الشنقيطي (@mshinqiti) July 17, 2020

https://twitter.com/RD_turk/status/1284214726545879047?ref_src=twsrc%5Etfw

شركة التوكيلات العالمية تعتذر عن منشور نشر فيه صورة لجامع السلطان أحمد في إسطنبول ! وصل الأمر إلى أن يعتذروا عن نشر بيوت الله تعالى لأنه في تركيا للأسف ظننتُ أنهم يعتذرون لأنهم نشروا عن الكفار ! https://t.co/pTxK2FRyy6 pic.twitter.com/kamodmPOsQ — سعد التركماني – Saad Türkmen 🇹🇷 (@saadabd1993) July 17, 2020

https://twitter.com/RD_turk/status/1284232457022328834?ref_src=twsrc%5Etfw

يا مرعبهم 😀 pic.twitter.com/TDn8aQ7cG1 — Hamza Tekin حمزة تكين (@Hamza_tekin2023) July 17, 2020

خبال يشبه الخيال :

شركة "التوكيلات العالمية للسيارات"نشرت صورة لمسجد في اسطنبول ومعه آية من القرآن

فشمرت الأذرع الذبابية عن حملة لا تدل إلا على سفه الآمر والمأمور !

مما اضطر الشركة إلى حذف التغريدة والاعتذار عنها !

علما أن الشركة نشرت من قبل مثل هذه الصورة لمسجد في الامارات ! pic.twitter.com/vcwfKfnTPO — سعيد بن ناصر الغامدي (@saiedibnnasser) July 17, 2020

رحم الله السلطان أحمد.. أحد سلاطين الدولة العثمانية العظماء ❤️ — Hamza Tekin حمزة تكين (@Hamza_tekin2023) July 17, 2020

#تركيا_تسي_للرسول خطأ عظيم من التوكيلات العالمية للسيارات ويجب محاسبة من غرد بهذه التغريدة حساب عسير ولاتتوقف المسألة على أعتذار وينتهى الموضوع pic.twitter.com/DjHkxtOfEh — د :محمد بن عبدالعزيز (@fluoride7787) July 17, 2020

https://twitter.com/saudi_5G/status/1284169542034432003?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/sc0aa/status/1284188864329011200?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Rakanal3tibi/status/1284246210572951552?ref_src=twsrc%5Etfw

نطالب بإجراء التحقيق مع إدارة حساب

التوكيلات العالمية للسيارات

أول وكيل لشركة جنرال موتورز في #السعودية

على منصة تويتر

وإدارتهم العامة.

وإخضاع نظامها المالي و الإداري للتدقيق. لا مكان لأتباع التنظيمات المُجرمة قانونا بيننا. pic.twitter.com/K60KVNC3if — Comcast (@comarst) July 17, 2020

https://twitter.com/ok0009/status/1284204874217992193?ref_src=twsrc%5Etfw

#مقاطعة_التوكيلات_العالميه_للسيارات_دفاعا_عن_الدين

هل وصلت الاستهانه بالدين لهذا الحد الدين الاسلامي خط احمر ولن نسمح لكم بذلك ونطالب بمحاسبة من قام بالتغريد حسب القانون واعتذاركم ليس خوفا من الله وانما من اجل الدنيا وحفظ ماء الوجه ونعيدها لكم بعد اعتذاركم غير مقبول ويجب محاسبته pic.twitter.com/asfLIRKihW — سعيد الشهراني🇸🇦💚 MBS (@Saeedabuturky) July 17, 2020