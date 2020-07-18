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سياسة

شركة سعودية تعتذر عن تغريدة بسبب مسجد في إسطنبول.. ماذا حدث؟

مسجد السلطان أحمد اسطنبول
مسجد السلطان أحمد اسطنبول
18/7/2020

وكانت الشركة قد نشرت تغريدة تحتوي على الآية الكريمة (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا) مع صورة لمسجد السلطان أحمد.

وبعد ذلك اضطرت الشركة إلى حذف التغريدة وكتابة تغريدة أخرى تعتذر فيها قائلة "تود التوكيلات العالمية للسيارات أن تعتذر عن منشورها الغير مقصود اليوم، اللهم احفظ مملكتنا الغالية واحفظ مليكنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز".

وجاء اعتذار الشركة بعد هجوم تعرضت له من بعض المغردين الذين طالبوا بمقاطعة الشركة، ووصفها بعضهم بأنها تابعة لجماعة الإخوان، بينما لم يفرق أحد المغردين بين صورة مسجد السلطان أحمد ومسجد آيا صوفيا، وطالب بعضهم بطرد الشركة من المملكة.

على الجانب الآخر انتقد عدد من المغردين اعتذار الشركة، ووصفوا الهجوم عليها بالفاشية.

وتصاعد التوتر بشدة بين تركيا والسعودية بعد أن قتلت عناصر سعودية رسمية الكاتب جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول 2018. وقبل مقتله، دأب خاشقجي على انتقاد الحاكم الفعلي للمملكة ولي العهد محمد بن سلمان.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أمر القتل صدر من "أعلى المستويات" في الحكومة السعودية. ونفى ابن سلمان إصدار أمر القتل لكنه قال إنه يتحمل المسؤولية في نهاية المطاف بوصفه الزعيم الفعلي للمملكة. وتشن وسائل إعلام سعودية ومغردون وشبكات ممن يطلق عليهم الذباب الإلكتروني هجمات مستمرة ضد تركيا، كما دشنوا عدة حملات لمقاطعة السياحة إلى تركيا.

https://twitter.com/RD_turk/status/1284214726545879047?ref_src=twsrc%5Etfw

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المصدر : الجزيرة مباشر
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