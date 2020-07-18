شاهد: طفل يسقط داخل بالوعة مفتوحة أثناء لعبه بطائرة ورقية

ويظهر الفيديو المصور من كاميرا مراقبة، سقوط الطفل داخل البالوعة ومحاولة أهالي المنطقة إنقاذ الطفل. ولم تنشر وسائل الإعلام المصرية تفاصيل عن مصير الطفل حتى الآن.

وكانت لعبة الطائرات الورقية انتشرت في الآونة الأخيرة، وخاصة مع فترة حظر التجوال وإجراءات الإغلاق بسبب فيروس كورونا، غير أنها تحولت من مصدر بهجة وسعادة للأطفال والكبار، إلى لعبة موت، نتيجة السقوط من الأماكن المرتفعة أو السقوط داخل بالوعات مفتوحة.

والطائرة الورقية هي لعبة للأطفال والكبار تصنع من الخشب والخيوط، وتعتمد فكرتها على جسم انسيابي خفيف الوزن مربوط بخيط أو عدّة خيوط ليطير عكس اتجاه الريح.

وأواخر الشهر الماضي، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مقطع فيديو يرصد مشهدا مؤلما للحظة سقوط طفل، لم يتجاوز العشرة أعوام، من أعلى سطح عقار في القاهرة، أثناء لعبه بطائرة ورقية برفقة أصدقائه.

ووفق وسائل إعلام مصرية، فقد اختل توازن الطفل "إسلام عابدين" فجأة أثناء لعبه بالطائرة الورقية على سطح منزله، ليسقط على الفور إلى الأسفل.

لكن العناية الإلهية أنقذته وتماثل للشفاء بعد أيام قضاها في العناية المركزة بأحد المستشفيات.

كما لقى طفل مقيم بمدينة التل الكبير في محافظة الإسماعيلية مصرعه إثر سقوطه من فوق سطح منزله، في بئر مياه، خلال اللعب بطائرة ورقية.

ووفق وسائل إعلام مصرية، فإن الشرطة المحلية تلقت بلاغًا بسقوط الطفل حسام محمد برعي (12 عامًا)، من أعلى سطح المنزل في بيّارة عمقها حوالي 10 أمتار، ما أدى إلى وفاته في الحال.

وبيّنت التحريات أن الطفل اختل توازنه وسقط من أعلى سطح منزله، خلال متابعته لطائرة ورقية أثناء اللعب بها، الأمر الذي أدى إلى سقوطه ووفاته على الفور.

حوادث عدة مماثلة وقعت في الفترة الأخيرة للسبب ذاته، منها ما حدث قبل أيام للطفل حسام محمد برعي (12 عامًا)، والمقيم بمدينة التل الكبير في محافظة الإسماعيلية شمال شرقي البلاد، حيث لقي مصرعه إثر سقوطه من فوق سطح منزله، في بئر مياه، خلال اللعب بطائرة ورقية أيضًا.

وقبل أيام، صادرت السلطات في محافظة الاسكندرية 99 طائرة ورقية، غداة قرار بحظر استخدامها على كورنيش المدينة "حفاظا على سلامة المواطنين".

ونشر موقع صحيفة "الأهرام" الحكومية، أن "الأجهزة الأمنية المعنية بالقاهرة، وجَّهت حملات لضبط مُصنعي وحائزي وتجار الطائرات الورقية لما تُمثله من خطورة على حياة الأطفال والشباب أثناء اللهو بها، وأن جهود تلك الحملات أسفرت عن ضبط 369 طائرة".

اقرأ أيضا