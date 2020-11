شاهد: حريق كبير "متعمد" في كاتدرائية "نانت" التاريخية بفرنسا

وقال جهاز الطوارئ في فرنسا، عبر حسابه على تويتر، إن الحريق اندلع داخل كاتدرائية "سان بيير إيه سان بول"، ذات طراز العمارة القوطي في مدينة نانت.

ونقل موقع قناة "فرانس 24" عن سلطات الطوارئ، صباح اليوم، أن "الحريق كبير ولم يُسيطر عليه بعد بالرغم من إرسال 60 رجل إطفاء إلى موقع الحادث، ولا يزال الحريق ينتشر".

وقالت إدارة الإطفاء إنها أُعلمت بالحريق من مارة شاهدوا ألسنة اللهب وراء النافذة الملونة"، ما أعاد إلى الذاكرة المشاهد الأليمة لحريق كاتدرائية نوتردام في باريس في 15 من أبريل/نيسان 2019.

وتمكنت فرق الإطفاء لاحقًا من تطويق النيران، موضحة أن الأضرار لا تقارن بتلك التي لحقت بكاتدرائية نوتردام في باريس.

Breaking: There is a massive fire at the historic Nantes Cathedral in France. pic.twitter.com/QTkPsD0LSr

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) July 18, 2020