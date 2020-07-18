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سياسة

روسيا: حكومة الوفاق الليبية أكدت قرب الإفراج عن مواطنينا

فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية
فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية
18/7/2020

جاء ذلك في بيان للمتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا حول مصير المواطنين الروسيين المحتجزين في طرابلس منذ أكثر من عام، مكسيم شوغالي وسامر سعيفان، اللذين اتهمتهما حكومة الوفاق الليبية بالتجسس وممارسة أنشطة مضرة بأمن الدولة، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم.

وقال البيان: "نتيجة جهودنا المتواصلة، تلقينا مؤخرا تأكيدات خطية من وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني محمد سيالة على أن مشكلة مواطنينا ستتم تسويتها في المستقبل القريب".

وجرى في مايو/ أيار من العام الماضي في ليبيا اعتقال المواطنين الروسيين، اللذين يعملان في صندوق حماية القيم الوطنية في روسيا.

وكان رئيس إدارة التحقيقات الجنائية في مكتب المدعي العام الليبي قد أفاد في وقت سابق بأن المواطنين الروسيين احتجزا في طرابلس لمحاولتهما التأثير على الانتخابات المقبلة.

وكشفت تقارير عدة منها تقرير لصحيفة نيويورك تايمز عن الدور الروسي في دعم قوات اللواء المتقاعد حفتر في معارك طرابلس، ضد قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.
ونفى سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي ذلك بشدة، واصفا ما نشر بالصحيفة بأنه خرافات وشائعات، وقال إن بلاده تعمل لإيجاد حل للأزمة الليبية.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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