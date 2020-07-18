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روحاني: 25 مليون إيراني أصيبوا بكورونا و35 مليونا آخرين عرضة للخطر

الرئيس الإيراني حسن روحاني (أرشيفية)
الرئيس الإيراني حسن روحاني (أرشيفية)
18/7/2020

وتستند الأرقام التي ذكرها روحاني إلى تقرير جديد لوزارة الصحة، وهي أعلى بكثير من عدد الإصابات الرسمي البالغ 269 ألفا و440 إصابة. ولم يتطرق روحاني خلال كلمته التي نقلها التلفزيون إلى هذا التناقض.

وإيران التي يربو عدد سكانها على 80 مليون نسمة هي الدولة الأكثر تضررا من جائحة كورونا في الشرق الأوسط.

وقال روحاني في كلمته "تقديرنا أنه حتى الآن أصيب 25 مليون إيراني بهذا الفيروس وفقد نحو 14 ألفا أرواحهم الغالية".

وتابع قائلا "ثمة احتمال أن يكون ما بين 30 و35 مليونا آخرين عرضة للخطر".

وأضاف "في المجمل، عولج ما يزيد على 200 ألف في المستشفيات".

وذكرت وزارة الصحة أمس الجمعة أن 13791 شخصا توفوا نتيجة الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس.

المصدر : رويترز
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