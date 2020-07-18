بعد الحكم بسجن محمد رمضان.. الطيار "أبو اليسر" يوجه رسالة للقضاء المصري (فيديو)

ووجّه الطيار المصري أشرف أبو اليسر، الشكر للقضاء المصري، قائلا إن أحدا لا يشكك في نزاهته، كما شكر كل من وقف معه وسانده، وقال إنه ينتظر تنفيذ أحكم القضاء، مضيفا "أتمنى الموضوع يكمل للآخر".

كانت محكمة مصرية قضت بحبس الممثل محمد رمضان لمدة عام وتغريمه 20 ألف جنيه، لاتهامه بسبّ وقذف الطيار السابق أشرف أبو اليسر، الذي فُصل من عمله بعد ظهور رمضان معه في مقطع فيديو من داخل قمرة قيادة في إحدى الطائرات أثناء تحليقها.

وفُصل الطيار من عمله في فبراير/شباط من العام الماضي، بعدما نشر رمضان مقطع فيديو ظهر فيه جالسا في مقعد مساعد الطيار أثناء رحلة جوية.

وكان محامي أبو اليسر قد تقدم بثلاث دعاوى قضائية يتهم فيها محمد رمضان بسبه وقذفه، ومطالبا بتعويض مالي، بعدما قال رمضان إنه عرض على أبو اليسر مبلغا ماليا بعد فصله من عمله.

أزمة أبو اليسر ومحمد رمضان

بدأت الأزمة، عندما نشر الطيار أشرف أبو اليسر فيديو، أوضح فيه تفاصيل غير معلنة عن أزمة إيقافه عن العمل مدى الحياة، بسبب السماح للممثل محمد رمضان بالجلوس محل مساعد الطيار، والتظاهر بالطيران ونشر الفيديو مباشرة عبر الإنترنت.

كما عوقب مساعد الطيار الذي غادر قمرة القيادة، بالإيقاف عن العمل لمدة عام كامل.

وأكد أبو اليسر أنه يدرك فداحة الخطأ الذي وقع فيه، لكن العقوبة التي وقعت عليه كانت قاسية وأنهت تاريخه المهني كطيار ومعلم للطيران في الكلية الجوية بصورة غير لائقة.

وأوضح من خلال الفيديو أن رمضان وعده بحل الأزمة قبل شهور، لكن ذلك لم يحدث.

وبعد تعاطف الجمهور مع أبو اليسر، ومطالبة رمضان بمساعدته في حل الأزمة، نشر رمضان فيديو، أوضح من خلاله أنه طلب من الطيار إرسال السيرة الذاتية الخاصة به لتعيينه في شركة طيران إماراتية خاصة، كما أسند إلى مدير الماليات الخاص به التفاوض مع محامي أبو اليسر لحل الأزمة.

وأكد رمضان أن محامي الطيار طلب مبلغا بقيمة 9.5 ملايين جنيه مصري (ما يعادل 600 ألف دولار أمريكي)، وذلك تعويضا عن راتب ثلاث سنوات، وهي المدة المتبقية للطيار قبل تقاعده، ومكافأة نهاية الخدمة التي حرم منها بسبب الأزمة.

وكان أبو اليسر قد أوضح -لموقع "في الفن"- أنه بعد توقيع العقوبة عليه، أصبح ممنوعا من العمل في مجال الطيران مدى الحياة، ولا يحق له العمل في أي شركة أخرى، كما نفى مطالبته لرمضان بتعويض مالي.