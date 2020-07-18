الأمن المصري يعتدي على أسر بالإسكندرية لرفضها قرار إخلاء المنطقة (فيديو)

وألقت قوات الأمن، قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، وقامت بمطاردتهم في شوارع المنطقة، ما تسبب في اختناق وإصابة العشرات، وقامت بإعتقال عدد منهم.

كان أهالي "مأوى الصيادين" قد نظموا تظاهرة حاشدة مرددين هتافات "سلمية.. سلمية" و"مش هنسيبها"، اعتراضاً على استبدال مساكنهم التي يمتلكونها منذ عشرات السنين بأخرى مؤجرة، فضلا عن القيمة الإيجارية المرتفعة.

كما اعتاد نظام #السيسي يواجه مطالب الناس المشروعة بالسلاح والقوة لقمعهم وتهجيرهم قسرا من بيوتهم بشروط مجحفة في مشهد متكرر بدون تعويض عادل

فتحت غطاء إنهاء العشوائيات يقوم الجيش بأكبر عمليه للاستيلاء على مناطق الفقراء المميزة في ربوع مصر ليستثمروها لاقتصادهمhttps://t.co/LLoi07g3qP — أسامة رشدي (@OsamaRushdi) July 17, 2020

https://twitter.com/kholoudfree3/status/1284204059658870785?ref_src=twsrc%5Etfw