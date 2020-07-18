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سياسة|مصر

الأمن المصري يعتدي على أسر بالإسكندرية لرفضها قرار إخلاء المنطقة (فيديو)

تظاهرات أهالي مأوى الصيادين
تظاهرات أهالي مأوى الصيادين
18/7/2020

وألقت قوات الأمن، قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، وقامت بمطاردتهم في شوارع المنطقة، ما تسبب في اختناق وإصابة العشرات، وقامت بإعتقال عدد منهم.

كان أهالي "مأوى الصيادين" قد نظموا تظاهرة حاشدة مرددين هتافات "سلمية.. سلمية" و"مش هنسيبها"، اعتراضاً على استبدال مساكنهم التي يمتلكونها منذ عشرات السنين بأخرى مؤجرة، فضلا عن القيمة الإيجارية المرتفعة.

https://twitter.com/kholoudfree3/status/1284204059658870785?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر
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