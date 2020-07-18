أمير الكويت يفوض ولي العهد ببعض اختصاصاته "مؤقتا"

وقالت الوكالة أن الشيخ صباح الذي يحكم الكويت منذ عام 2006 سيخضع لمجموعة من الفحوص الطبية لكنها لم تذكر تفاصيل أخرى.

وذكرت الوكالة في بيان منفصل أن أمرا أميريا صدر بتكليف ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح بالاضطلاع "ببعض اختصاصات صاحب السمو الأمير الدستورية مؤقتا".

كما أعلن وزير شؤون الديوان الأميري في الكويت علي الجراح، اليوم، "صدور أمر أميري بالاستعانة بولي العهد نواف الأحمد الجابر الصباح لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية موقتا".

وتلقى أمير الكويت اتصالين هاتفيين من ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للاطمئنان على صحته، وفق المصدر ذاته.

وسبق أن أجرى أمير الكويت فحوصات طبية في الولايات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول 2019.

والخميس، عاد نجل الأمير وزير الدفاع السابق الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح إلى البلاد من الولايات المتحدة، حيث كان يجري فحوصات طبية.

وكان رئيس البرلمان الكويتي مرزوق الغانم أعلن الخميس، إجراء الأمير فحوصاته الطبية الروتينية هذا الأسبوع.

وأضاف الغانم آنذاك في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "أقول لأهل الكويت الطيبين الذين لهجت ألسنتهم بالدعاء لسموه (الأمير) اطمئنوا، والدنا بخير وصحة وعافية".

وأصدر محافظ بنك الكويت المركزي بيانا، اليوم، أكد فيه قوة ومتانة نظام سعر صرف الدينار الكويتي والاحتياطيات الأجنبية.

وأكد المحافظ محمد يوسف الهاشل في البيان "قوة ومتانة نظام سعر صرف الدينار الكويتي الذي يضمن استقراره أمام العملات العالمية".

وأشار إلى أن ذلك يعد "من الثوابت الأساسية لبنك الكويت المركزي التي يدعمها بصلابة".

وتربط الكويت العملة بسلة عملات لأكبر شركائها التجاريين.

وعدلت ستاندرد آند بورز، أمس الجمعة، النظرة المستقبلية للكويت إلى "سلبية" من "مستقرة"، قائلة إنها تتوقع ألا يكون صندوق الاحتياطي العام كافيا لتغطية العجز لدى الحكومة المركزية.

وسددت شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) سندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي استحقت في 15 من يوليو/ الجاري إضافة إلى فائدتها البالغة 23.4 مليون دولار.

وتسعى الحكومة لدعم ماليتها التي تضررت بتراجع أسعار النفط ووباء فيروس كورونا.