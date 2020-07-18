أردوغان يعلن انطلاق بناء مصنع أول سيارة تركية (فيديو)

ونشر الرئيس أردوغان عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، صورة لأول سيارة كهربائية مصنوعة محليا "TOGG".

وأرفق أردوغان، الصورة بالتعليق قائلا: "اليوم ينطلق بناء مرافق هندسة وتصميم وإنتاج أول سيارة كهربائية محلية ووطنية بقضاء غيمليك".

الرئيس #أردوغان يرفق صورة لأول سيارة كهربائية مصنوعة محليا ويعلن انطلاق بناء مصنع أول سيارة تركية: اليوم ينطلق بناء مرافق هندسة وتصميم وإنتاج أول سيارة كهربائية محلية ووطنية في #تركيا pic.twitter.com/LVwlupxmOM — ترك بوست (@turk0post) July 18, 2020

وأكد أردوغان أن السيارة التركية محلية الصنع، ستكون رمزا لنهضة بلاده، رغم من أسماهم "لوبي الخائفين" من الذين يحبطون عزيمة الشعب.

وأشار إلى أن "لوبي الخائفين" لم يهدأ بتاتا في محاولة إبقاء تركيا تابعة للخارج بإحباط الهمم من خلال ممارسة دعاية بأن تركيا لن تتمكن من صناعة السيارة وبيعها.

وقال: "الملايين من القلوب متحمسة مجددًا لتحقيق حلم السيارة التركية الذي تعرض للعرقلة من الداخل والخارج لسنوات"، لافتًا إلى أن المشروع التركي لصناعة سيارتها المحلية "بات له أصداء في تركيا وباقي دول العالم".

ووصف الشروع ببناء مصنع السيارة التركية بأنه "ردٌ على من حاولوا إحباط هذا المشروع وهو في طور التصميم"، وأضاف "الدول المنزعجة من تنامي قوة تركيا وزيادة ثقتها بنفسها بدأت حملة دعاية سوداء لتشويهها".

وقال "واثقون من أن مشروع السيارة المحلية سيكون رمزًا لتطلعنا نحو دولةٍ قوية ومبتكرة، ومصدر إلهامٍ للأجيال الشابة"، مضيفًا أن أبناء الشعب التركي كافة تبنوا مشروع صناعة السيارة المحلية؛ لأنها تعكس قوة دولتنا وقدرتها الإنتاجية.

Ülkemizin yerli ve millî otomobilinin üretileceği TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri'nin yapımına başlıyoruz. https://t.co/IqJunIuk6c — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 18, 2020

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، كشفت تركيا عن ميلاد أول سيارة وطنية، مصنّعة بإمكانات محلية خالصة، ستدخل الخدمة وتسير في شوارع البلاد خلال 3 سنوات.

ويوفر المصنع فرص عمل لـ4 آلاف و323 شخصًا، بينهم 300 من أصحاب المؤهلات، لإنتاج 175 ألف سيارة محلية سنويًا من 5 أنواع مختلفة.