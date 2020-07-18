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سياسة|تركيا

أردوغان يعلن انطلاق بناء مصنع أول سيارة تركية (فيديو)

أردوغان يعلن انطلاق بناء مصنع أول سيارة تركية تحت اسم TOGGO
أردوغان يعلن انطلاق بناء مصنع أول سيارة تركية تحت اسم TOGGO
18/7/2020

ونشر الرئيس أردوغان عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، صورة لأول سيارة كهربائية مصنوعة محليا "TOGG".

وأرفق أردوغان، الصورة بالتعليق قائلا: "اليوم ينطلق بناء مرافق هندسة وتصميم وإنتاج أول سيارة كهربائية محلية ووطنية بقضاء غيمليك".

وأكد أردوغان أن السيارة التركية محلية الصنع، ستكون رمزا لنهضة بلاده، رغم من أسماهم "لوبي الخائفين" من الذين يحبطون عزيمة الشعب.

وأشار إلى أن "لوبي الخائفين" لم يهدأ بتاتا في محاولة إبقاء تركيا تابعة للخارج بإحباط الهمم من خلال ممارسة دعاية بأن تركيا لن تتمكن من صناعة السيارة وبيعها.

وقال: "الملايين من القلوب متحمسة مجددًا لتحقيق حلم السيارة التركية الذي تعرض للعرقلة من الداخل والخارج لسنوات"، لافتًا إلى أن المشروع التركي لصناعة سيارتها المحلية "بات له أصداء في تركيا وباقي دول العالم".

ووصف الشروع ببناء مصنع السيارة التركية بأنه "ردٌ على من حاولوا إحباط هذا المشروع وهو في طور التصميم"، وأضاف "الدول المنزعجة من تنامي قوة تركيا وزيادة ثقتها بنفسها بدأت حملة دعاية سوداء لتشويهها".

وقال "واثقون من أن مشروع السيارة المحلية سيكون رمزًا لتطلعنا نحو دولةٍ قوية ومبتكرة، ومصدر إلهامٍ للأجيال الشابة"، مضيفًا أن أبناء الشعب التركي كافة تبنوا مشروع صناعة السيارة المحلية؛ لأنها تعكس قوة دولتنا وقدرتها الإنتاجية.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، كشفت تركيا عن ميلاد أول سيارة وطنية، مصنّعة بإمكانات محلية خالصة، ستدخل الخدمة وتسير في شوارع البلاد خلال 3 سنوات.

ويوفر المصنع فرص عمل لـ4 آلاف و323 شخصًا، بينهم 300 من أصحاب المؤهلات، لإنتاج 175 ألف سيارة محلية سنويًا من 5 أنواع مختلفة.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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