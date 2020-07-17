مواطن فرنسي لماكرون: أنت موظف عندي وسأصوت ضدك (فيديو)

فقد تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس الفرنسي برفقة زوجته وهما يتنزهان في إحدى الحدائق العمومية، بالقرب من متحف اللوفر الشهير، وعلى بعد أمتار من قصر الإليزيه، قبل أن تستوقفهما مجموعة من متظاهري السترات الصفراء الذين تجمعوا حوله مطلقين شعارات ضده وضد حكومته، ومطالبين باستقالته.

بادرهم ماكرون الحديث قائلا "أتمنى لكم عيدا وطنيا سعيدا، ويوما رائعا، يمكنكم التظاهر، إنها ديمقراطية"، لتبدأ مشادة كلامية بينه وبين أحد المتظاهرين الذي طالبه بإبعاد قوات مكافحة الشغب عن طريق متظاهري السترات الصفراء لأنهم يمارسون العنف ضدهم.

واستمر الحوار المشحون بين الإثنين، ليسترسل الرئيس الفرنسي قائلا "كنت أمشي مع زوجتي وأنت قاطعتني"، ليرد عليه المتظاهر الغاضب قائلا "هذا أمر عادي، فأنت موظف تعمل لدي".

وقال ماكرون في نهاية الحديث "على أي حال استمعت لمطالبك، وأطلب منك التزاما، وسيكون من الرائع عدم وجود عنف، وأطلب الهدوء. إذا لم يكن الأمر كذلك، لن نتجاوز الخلاف".

وختم المتظاهر بقوله "شكرا على وقتك، بكل صدق أحترمك ولكن لن أصوت لصالحك.. سأصوت ضدك لكني أحترمك على أية حال".

وتداول ناشطون ومغردون عرب مقطع الفيديو، وقارنوا بينه وبين ما يحدث في بلدان عربية عدة، وقالوا إن أي انتقاد لزعيم عربي تعتبره السلطات إهانة للرئيس والدولة، وربما يؤدي لضياع مستقبل أو حتى حياة من تجرأ على انتقاده.

"أنت موظف عندي" متظاهر يصرخ في وجه الرئيس الفرنسي ماكرون والبعض يعتبرها "إهانة للرئيس " #جعفر_توك pic.twitter.com/3oGBcWF7Hn — Jaafar Abdul Karim 🍉 (@jaafarAbdulKari) July 16, 2020

ماكرون بياخد مرتبه من ضرائب هذا الفلاح ،

ماكرون موظف عند هذا الفلاح.

ماذا لو كان هذا الفلاح : مصري، تركي ، ايراني ،سوداني ، قطري ، سعودي ،،،؟! pic.twitter.com/rymQCXC0K2 — Gamal Eid (@gamaleid) March 1, 2018

في فرنسا .. المحتجين وقفوا من أمام الحاكم ماكرون و انتقدوه قدام الحرس ماله وعطوه شوي من الكلام القوي و قالوا له انت موظف عندنا و الحاكم ماكرون وقف لهم واستمع لمطالبهم بكل رحابة صدر وما تشرد من الموضوع ،

السؤال هو : هل ممكن تصير هالاشياء في الدول العربية ؟

ههههه من سابع المستحيلات — 🇧🇭 ia7med982 💀 (@ia7med982) July 16, 2020

الرئيس الفرنسي ماكرون بمعية زوجته يتعرضان لتحرشات لفظية من نشطاء #السترات_الصفراء طالبوه خلالها بالإستقالة خلال قيامهما بجولة خاصة في حديقة تويلري العامة في باريس الأمس pic.twitter.com/JCPsOwVDjQ — 🇩🇿🇵🇸 إنما المؤمنون إخوة 🇵🇸🇩🇿 (@mekkimo84529619) July 15, 2020

وحركة السترات الصفراء هي حركة احتجاجات شعبيّة ظهرت في مايو/ أيار 2018، ثم زادت شهرتها وقوّتها بحلول شهر نوفمبر/تشرين الثاني من نفسِ العام، حيثُ تمكنت من إشعال فتيل مظاهرات عارمة في فرنسا، انتشرت بدورها سريعا إلى المانيا وبعض الأجزاء من بلجيكا.

واختارت الحركةُ "السترةَ الصفراء"رمزاً مُميّزاً لها باعتبار أنّ القانون الفرنسي يفرضُ منذ عام 2008 على جميع سائقي سيارات الأجرة، ارتداء سُترات صفراء داخل سياراتهم عند القيادة.

ودعت الحركة في بدايتها إلى تخفيض قيمةِ الضرائب على الوقود، ورفع الحد الأدنى للأجور، ثم تطوّرت الأمور فيما بعد لتصل إلى حدّ المطالبة باستقالة ماكرون.