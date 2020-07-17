كورونا.. أمريكا تحطم الأرقام القياسية وتسجل 75 ألف إصابة وفاوتشي يحذر

وبلغ عدد الإصابات الجديدة 75255 حالة وهو ما يتجاوز الرقم القياسي السابق المسجل يوم الجمعة عندما ارتفعت الحالات بواقع 69070 حالة. وفي يونيو حزيران كانت الحالات تزيد بواقع 28 ألفا يوميا في المتوسط وفق إحصاء رويترز، وفي يوليو تموز بلغت الزيادة 57625 يوميا في المتوسط.

والوفيات نتيجة المرض الناجم عن فيروس كورونا بالولايات المتحدة في ازدياد أيضا وبلغت في الآونة الأخيرة أعلى مستويات منذ أوائل يونيو حزيران في ولايات تتصدرها أريزونا وكاليفورنيا وفلوريدا وتكساس.

وسجلت 30 ولاية من الولايات الأمريكية الخمسين زيادات قياسية في عدد الإصابات خلال يوم واحد هذا الشهر، وتزداد حالات العدوى في كل الولايات تقريبا، في الأسبوعين الأخيرين.

وحذر الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الحكومة المعنيين بالأمراض المعدية، من أن عدد الحالات قد يتجاوز 100 ألف يوميا قريبا إن لم يتحد الأمريكيون في اتخاذ الخطوات اللازمة لوقف انتشار الفيروس.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة أن إجمالي الحالات النشطة المصابة بالفيروس حول العالم حاليا يبلغ 6 ملايين و80 ألف إصابة، بعد تعافي أكثر من 7 ملايين و720 ألفا من إصابتهم، بينما تجاوز عدد الوفيات 584 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وبيرو وتشيلي والمكسيك وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة وإيران وباكستان وإسبانيا وإيطاليا والسعودية وتركيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمملكة المتحدة والمكسيك وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا.

مركز مؤقت لإجراء الفحوص في أحمد أباد بالهند-16 يوليو

أرقام قياسية

ومنذ نهاية حزيران/يونيو تواجه أقوى دولة في العالم زيادة متسارعة في أعداد المصابين بالفيروس وخاصة في الولايات الواقعة في غرب البلاد وجنوبها.

والخميس سجّلت فلوريدا، التي كانت من أوائل الولايات الأمريكية التي تخرج من العزل، حصيلة وفيات يومية قياسية بفيروس كورونا المستجدّ بلغت 156 وفاة.

وفلوريدا هي الولاية التي باتت تسجّل أكبر عدد من الإصابات اليومية الجديدة في البلاد، متقدّمة بذلك على كاليفورنيا وتكساس، وتناهز الحصيلة اليومية حوالي 10 آلاف إصابة جديدة.

الهند تتخطى المليون إصابة

في الهند أظهرت بيانات وزارة الصحة اليوم الجمعة أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا تخطت المليون حالة مع انتشار العدوى إلى بلدات وقرى بعد رفع إجراءات العزل العام واسعة النطاق.

ولا يفوق الهند في عدد الإصابات بالفيروس سوى الولايات المتحدة والبرازيل، في وقت قالت الوزارة إن إجمالي عدد الوفيات في الهند نتيجة الفيروس بلغ 25602.

أكثر من مليوني إصابة في البرازيل

وتخطّى عدد المصابين بفيروس كورونا في البرازيل الخميس عتبة المليوني مصاب بعد تسجيل أكبر دولة في أمريكا اللاتينية 45,403 إصابات خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وقالت وزارة الصحّة هناك إنّه في غضون أربعة أشهر من وصول الوباء إلى البلاد، وصل عدد المصابين إلى 2,012,151 شخصاً، توفّي منهم 76,688 شخصاً، في ثاني أعلى حصيلة وفيات في العالم بعد الولايات المتّحدة.

وعلى الرّغم من فداحة هذه الأرقام إلا أنّ عدداً من الخبراء يعتبرونها أقلّ بكثير من الحقيقة بسبب عدم إجراء ما يكفي من الفحوصات المختبرية.

وبعد مرور أكثر من أربعة أشهر على تسجيل أول إصابة بالوباء في البرازيل، لا تزال هذه الدولة تسجّل يومياً حصيلة وفيات مرتفعة للغاية وقد بلغت هذه الحصيلة الخميس 1322 وفاة.

والبرازيل هي الدولة الثانية في العالم، بعد الولايات المتّحدة، الأكثر تضرّراً من جائحة كوفيد-19، سواء على صعيد الوفيات أو الإصابات.

ساوباولو- البرازيل 16 يوليو

إسرائيل تفرض إغلاقا جديدا

وفرضت إسرائيل اليوم الجمعة إجراءات عزل عام جديدة في عطلة نهاية الأسبوع وشددت سلسلة القيود المفروضة لاحتواء جائحة كورونا وخفض معدل العدوى وسط غضب عام متزايد بشأن تعامل الحكومة مع الأزمة.

وقالت الحكومة في بيان إنه سيكون بإمكان السكان مغادرة منازلهم في عطلة نهاية الاسبوع لكن مراكز التسوق والمتاجر والمتاحف ستغلق من بعد ظهر اليوم الجمعة وحتى صباح الأحد.

وذكر راديو إسرائيل أنه قد يتقرر فرض إغلاق كامل في عطلات نهاية الأسبوع بحلول 24 يوليو تموز بعد حصول الحكومة على موافقة البرلمان.

وقالت الحكومة إنه في جميع الأيام ستقتصر التجمعات على عشرة أشخاص في الأماكن المغلقة وسيُسمح لعشرين فردا بالتجمع في الأماكن المفتوحة وسيسمح للمطاعم بتقديم الطلبات الخارجية فقط.

وأعادت إسرائيل فتح المدارس والعديد من الشركات في مايو أيار ورفعت القيود التي جعلت منحنى العدوى مستقرا بعد إغلاق جزئي فرض في مارس آذار.

لكن مع ارتفاع معدل الإصابة بقوة في الأسابيع الماضية قال خبراء الصحة العامة إن الحكومة تعجلت وتجاهلت اتخاذ الخطوات اللازمة للسيطرة على الوباء فور إعادة فتح الاقتصاد.

وسجلت إسرائيل، التي يبلغ عدد سكانها تسعة ملايين نسمة، أكثر من 44 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا و377 حالة وفاة.

مركز مؤقت لفحص فيروس كورونا-القدس الشرقية 6 يوليو

الصين تسجل 10 إصابات جديدة

في الصين التي انطلق منها الفيروس، قالت السلطات الصحية اليوم الجمعة إنها سجلت عشر إصابات جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي في نهاية يوم 16 يوليو تموز ارتفاعا من حالة واحدة في اليوم السابق.

وتسع من الإصابات العشر الجديدة حالات وافدة إذ كانت بين مسافرين قدموا من الخارج، في حين لم يتم تسجيل أي حالات جديدة في بيجين لليوم الحادي عشر على التوالي.

وبهذا يبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي 83622 حالة إصابة، بينما ظلت حصيلة الوفيات عند 4634 دون تغيير.