كسر ذراعها وضلوعها.. أب يحاول قتل رضيعته لعدم رغبته في إنجاب البنات (فيديو)

وتصف الأم ما تعرضت له ابنتها قائلة إن أباها، ويدعى محمد محمود عبد القادر من محافظة كفر الشيخ شمالي مصر، عذب ابنته الرضيعة مكة، التي لم يتجاوز عمرها الأربعة أشهر، تعذيبا شديدا بالضرب والعض وغيره.

وأضافت أن والد الرضيعة حاول خنق طفلته بوضع وسادة على وجهها، وأجبر الأم على إمضاء دفتر إيصالات أمانة كي لا تفضحه، وقالت إنها وقّعت تلك الإيصالات بالفعل حتى تنقذ رضيعتها من الموت.

بعد ذلك منعهما الأب من الخروج من البيت لأربعة أيام متواصلة، وما إن سنحت للأم فرصة للهروب بابنتها من البيت هربت على الفور، وتوجهت إلى قسم الشرطة للإبلاغ عنه.

وذهبت الأم للمستشفى ليتبين لها أن الرجل تسبب في كسر رجل ابنته وذراعها وضلوعها، بالإضافة إلى إصابة وجهها بكدمات شديدة، حتى إن البنت تصرخ بمجرد أن تلمس الأم وجهها.

وتضيف الأم أن هذا الرجل كان متزوجا من امرأتين قبلها وأنجب منهما طفلتين، وعندما تزوجها وأنجبت طفلة هي الأخرى قام بضربها وتعذيبها وحاول التخلص منها، وضرب الأم أيضا ليمنعها من إرضاع طفلتها.

وتستنجد الأم، من خلال مقطع الفيديو، بالمسؤولين في وزارة الداخلية والمجلس القومي للأمومة والطفولة لحمايتها وطفلتها من زوجها.