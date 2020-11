علماء بريطانيون يكتشفون 6 أنواع لفيروس كورونا

واكتشف فريق بكلية "كينغز كوليدج" لندن أن الأنواع الستة مرتبطة أيضًا بمستويات شدة العدوى وباحتمال احتياج المريض لمساعدة على التنفس، مثل تزويده بالأكسجين أو جهاز للتنفس الاصطناعي.

وقد يساعد هذا الكشف الأطباء خلال أية موجات مقبلة للوباء لتحديد أي المرضى يواجه مخاطر كبيرة ويحتاج لرعاية داخل مستشفى.

King’s researchers have found six distinct COVID-19 ‘types’ with particular symptom clusters, which could give advanced warning of demand for hospital care and respiratory support. @kingsmedicine @Kingsimaging @TwinsUKres #WeareKings https://t.co/2FQMnDbJlN

— King's College London (@KingsCollegeLon) July 17, 2020