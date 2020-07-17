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سياسة

"سنعيد أبناءكم في توابيت".. قوات الوفاق الليبية تتوعد "العواصم المتآمرة" (صور)

صورة لعدد من المرتزقة التشاديين نشرتهم صفحة عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق
صورة لعدد من المرتزقة التشاديين نشرتهم صفحة عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق
17/7/2020

جاء ذلك في تغريدة نشرها على حسابه بموقع تويتر، تعقيبا على تداول صور لتجول مرتزقة من تشاد في مدينة هون، التابعة لبلدية الجفرة (وسط) تابعة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وقال قنونو "إلى العواصم المتآمرة: أبناؤكم الذين بعثتموهم للعدوان على أرضنا سنعيدهم لكم في توابيت، ومدرعاتكم التي بعثتم بها صارت رمادًا".

وتابع "ما سلم منها (في إشارة للأسلحة والعتاد) صارت في قبضتنا وسنحفظها في متحف الحرب، لتظل شاهدا على غدركم وستلعنكم الأجيال مدى الدهر".

ومضى قائلا "ذخائركم التي قتلت أبناءنا، وطائراتكم التي دمرت مدننا، وغطرستكم أيضا، ستحاسبكم عليها شعوبكم قبلنا".

وفي وقت سابق الجمعة، نشر حساب عملية "بركان الغضب" التابع للجيش الليبي، صورا لما وصفته بـ"دفعة جديدة من عناصر قوات النخبة التشادية، وهم يتجلون في شوارع مدينة هون (وسط)".

ويظهر في الصور المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، عناصر مسلحة ذوي بشرة سمراء يرتدون زيا عسكريا ويحملون أسلحة في ليبيا.

والخميس، أعلنت قوات الدعم السريع التابعة للجيش السوداني، القبض على 160 من المهاجرين غير النظاميين، بينهم سوريون، كانوا في طريقهم إلى ليبيا للمشاركة في القتال كـ"مرتزقة"، بحسب وكالة الأنباء السودانية.

وشنت قوات حفتر بدعم عربي وأوربي، هجوما على طرابلس، بدءا من 4 أبريل/ نيسان 2019، قبل أن تحقق قوات الوفاق انتصارات عليها وتحرر كامل الحدود الإدارية للعاصمة ومدينتي ترهونة وبني وليد ومدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات
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