"سنصل إلى مرحلة التسول".. شكاوى سعوديين فقدوا الدعم الحكومي

وبينت مراسلة بلومبرغ في الرياض، فيفان نيرمين، بتغريدة على تويتر، في تقريرها، أنه "منذ شهر أبريل/ نيسان وحتى الآن، تم استبعاد مليون و300 ألف مواطن، منهم من تم استبعادهم خلال شهر يوليو/ تموز الجاري".

وقالت المراسلة إنها استخرجت الأرقام من إعلانات الحكومة الرسمية، وذلك خلال ردها على تساؤل نشطاء عن عدم نشر هذه الأخبار في الصحف السعودية المحلية.

ووجّه العديد من المواطنين تساؤلات إلى حساب خدمة المستفيدين من برنامج حساب المواطن، لمعرفة سبب إيقاف الدعم عنهم، ومنهم من بيّن أنه يعاني من أوضاع اقتصادية صعبة جداً.

Exclusive: Over the past few months, Saudi Arabia has removed 2 million people from a cash aid program meant to soften the blow of its economic overhaul, stirring frustration among some Saudis during the worst economic downturn in decades.https://t.co/0OYzsFCaFx pic.twitter.com/x5Q4hpIebc — Vivian Nereim (@viviannereim) July 15, 2020

كما بين حساب "خدمة المستفيدين" في رده على أحد المواطنين أنه تم تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة 28 من شهر مارس/ آذار لعام 2020.

تم تعليق استقبال اي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة 28 من شهر مارس لعام 2020 ويشمل ذلك من تقدم قبل ذلك التاريخ ولم يستكمل اجراءات التسجيل أو لم تتم دراسة أهليته ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) July 16, 2020

سحب البدلات ورفع الضرائب

وقال مغردون إنه خلال شهرين تم "سحب بدل غلاء المعيشة، والاستبعاد من حساب المواطن، ورفع الضريبة والبنزين وتأمين السيارة".

وكتب الدكتور فهد الفوزان "لن يتوقف الأمر عند هذا الحد.. وإذا ظل الشعب ساكتا ومؤيدا للجرائم والتدخلات في شؤون الآخرين.. ووقف نزيف الأموال نحو البيت الأبيض، فإن المملكة ستصل إلى مرحله التسول.. والأيام القادمة ستوضح صدق ما أقول".

https://twitter.com/kkww2030/status/1283740846328877056?ref_src=twsrc%5Etfw

لن يتوقف الأمر عند هذا الحد..واذا ضل الشعب ساكت ومؤيد لللجرايم والتدخلات في شئون الاخرين..ووقف نزيف الأموال نحو البيت الأبيض.. فإن الملكه ستصل الى مرحله التسول..والايام القادمه ستوضح صدق ما اقول.. — د.فهد الفوزان (@EcIme623jzduACp) July 15, 2020

وقال مغرد "عجوزي الله يطول بعمرها ويشفيها قاطعين عنها حساب المواطن، لما سألناهم ليش قالو عندها ضمان، الله أكبر، عاد بالضمان 800 ريال، والله شلة حرامية مو حكومة".

https://twitter.com/Edwardhhhv/status/1281394194427392000?ref_src=twsrc%5Etfw

وقال حساب سامية" أنا ما نزل لي الشهر هذا وأنا والله محتاجته وكنت معتمده عليه وماشيه أموري الحمد لله ، وش ذنبي تقطعونه عني وعن المحتاجين مثلي".

انا مانزل لي الشهر ذا وانا والله محتاجته وكنت معتمده عليه وماشيه اموري الحمدلله .

وش ذنبي تقطعونه عني وعن المحتاجين زي.

ليه ما تسون تحقق للي ماعندهم دخل والله لا راتب ولا وضيفه والله يعلم بالحال .

وابوي ماعندة لا ضمان ولا وضيفه ولا شيء . — ساميه (@samyah99) July 16, 2020

أما قطوف فقد قالت "اليوم رحت مع أمي مكتب خدمات إلكترونية وشفت أمهات وعجائز يقولون انقطع عنا حساب المواطن، معهم صكوك وأوراق قديمة وأغلبهم مسجلات في الضمان الاجتماعي أرامل ويتحسبون ويدعون من جوه قلوبهم".

وأضحى عدد أقل من السعوديين يتمتعون بإعانات شهرية من برنامج المساعدات الحكومي الذي يعرف باسم "حساب المواطن"، في ظل التغييرات التي طرأت على البرنامج خلال أبريل/نيسان الماضي، وبات السعوديون يعانون من تداعيات الأزمة بالتزامن مع قرار المسؤولين اتخاذ تدابير تقشف جديدة تشمل رفع نسبة الضرائب.

وقالت مراسلة بلومبرغ إن هذه الضائقة تمثل اختبارا لمدى الدعم الذي تحظى به رؤية ولي العهد محمد بن سلمان، التي من المحتمل أن تضر بالقدرة الاستهلاكية للمواطن في ظل انكماش الاقتصاد وتكبد العديد من السعوديين تكاليف أعلى مقابل الحصول على دخل أقل.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 6.8% في عام 2020.

وذكرت المراسلة أنه تم إنشاء برنامج "حساب المواطن" لمواجهة ضغوط تخفيضات الدعم وضريبة القيمة المضافة الجديدة على السعوديين، في قت قُدمت فيه إعانات شهرية لأكثر من 12 مليون شخص من الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

وفي مواجهة انخفاض عائدات النفط -يقول تقرير بلومبرغ- ضاعف المسؤولون ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات، وزادوا رسوم الاستيراد، وألغوا بدل غلاء المعيشة للموظفين الحكوميين.