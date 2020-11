"سنصل إلى مرحلة التسول".. شكاوى سعوديين فقدوا الدعم الحكومي

وبينت مراسلة بلومبرغ في الرياض، فيفان نيرمين، بتغريدة على تويتر، في تقريرها، أنه "منذ شهر أبريل/ نيسان وحتى الآن، تم استبعاد مليون و300 ألف مواطن، منهم من تم استبعادهم خلال شهر يوليو/ تموز الجاري".

وقالت المراسلة إنها استخرجت الأرقام من إعلانات الحكومة الرسمية، وذلك خلال ردها على تساؤل نشطاء عن عدم نشر هذه الأخبار في الصحف السعودية المحلية.

ووجّه العديد من المواطنين تساؤلات إلى حساب خدمة المستفيدين من برنامج حساب المواطن، لمعرفة سبب إيقاف الدعم عنهم، ومنهم من بيّن أنه يعاني من أوضاع اقتصادية صعبة جداً.

Exclusive: Over the past few months, Saudi Arabia has removed 2 million people from a cash aid program meant to soften the blow of its economic overhaul, stirring frustration among some Saudis during the worst economic downturn in decades.https://t.co/0OYzsFCaFx pic.twitter.com/x5Q4hpIebc

