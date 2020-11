دراسة: ما يصل إلى 87% من إصابات كورونا في ووهان لم تسجل

وأشار الباحثون أن هذا الإخفاق في تسجيل حالات الإصابة وقع خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار الماضيين.

ووجدت الدراسة التي أعدتها مجموعة من الخبراء الصينيين المقيمين في المدينة التي شهدت أول تفش لفيروس كورونا في العام الماضي، وباستخدام النمذجة الإحصائية والوبائية، أن ما بين 53 إلى87 في المئة من الإصابات قبل 8 مارس/آذار لم يتم التأكد منها، بما في ذلك الحالات التي لا تظهر عليها أعراض وتلك التي ظهرت عليها أعراضا خفيفة.

Up to 87% of COVID-19 cases in Wuhan, China, between January and March 2020 may have gone undetected, according to a study published in Nature. These findings are consistent with recent serological studies in the United States and Europe. https://t.co/bZlRVB3Tgp pic.twitter.com/vjoTIragdz

— Nature (@nature) July 16, 2020