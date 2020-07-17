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دراسة: ما يصل إلى 87% من إصابات كورونا في ووهان لم تسجل

دراسة ترجح إخفاقا في تسجيل نسبة كبيرة من إصابات كوفيد-19 في ووهان في بداية تفشي الوباء
دراسة ترجح إخفاقا في تسجيل نسبة كبيرة من إصابات كوفيد-19 في ووهان في بداية تفشي الوباء
17/7/2020

وأشار الباحثون أن هذا الإخفاق في تسجيل حالات الإصابة وقع خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار الماضيين.

ووجدت الدراسة التي أعدتها مجموعة من الخبراء الصينيين المقيمين في المدينة التي شهدت أول تفش لفيروس كورونا في العام الماضي، وباستخدام النمذجة الإحصائية والوبائية، أن ما بين 53 إلى87 في المئة من الإصابات قبل 8 مارس/آذار لم يتم التأكد منها، بما في ذلك الحالات التي لا تظهر عليها أعراض وتلك التي ظهرت عليها أعراضا خفيفة.

وأدى الفشل في حساب تلك الحالات في التأثير على حساب معدل تكاثر الحالات بما يبلغ 0.28 فقط، مما يعني أن الشخص المصاب بكوفيد19- نقل المرض إلى أقل من شخص جديد في المتوسط.

والواقع أن معدل التكاثر خلال فترة بداية التفشي كان 3.54، وفقًا للدراسة، وهو أعلى بكثير من معدل الإصابة بمرض السارس ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

وذكر واضعو الدراسة أن هذه النتائج تسلط الضوء على "الخطر الذي تشكله الحالات غير المعلومة في تغيير استراتيجيات التدخل".

ويعتقد الباحثون أن العدوى غير المكتشفة لفيروس كورونا تلعب دورًا كبيرًا في الانتشار السريع لمرض كوفيد-19، ويمكن أن تكون أحد العوامل الرئيسية لموجة ثانية محتملة من العدوى في حالة رفع القيود مبكرًا.

ويواصل فيروس كورونا تفشيه بشراسة كبيرة في أغلب دول العالم، حيث وصل عدد الإصابات عالميا إلى ما يقارب الأربعة عشر مليون حالة إصابة، تعافى منها أكثر من 8 ملايين وتوفي ما يقارب 600 ألف.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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