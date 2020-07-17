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سياسة

حماس تعلق على قرار "غوغل" و"أبل" بشأن فلسطين.. ما القصة؟

متطرف يهودي ينظر إلى مدينة القدس
متطرف يهودي ينظر إلى مدينة القدس
17/7/2020

وقال المتحدث باسم الحركة الفلسطينية حازم قاسم إن هذه "الخطوة تشكل انحيازا لرواية الاحتلال الصهيوني، وإنكارا للحقائق التاريخية وخطوة مخالفة للقوانين والقرارات الدولية والإنسانية".

وأضاف قاسم أن شطب دولة فلسطين من الخرائط الدولية "سيشجع الاحتلال على مواصلة انتهاكه للقوانين والقرارات الدولية".

وأمس الخميس، كشف موقع "AS-Source News" الخاص بالأخبار العسكرية في الشرق الأوسط وأمريكا وروسيا، قيام "غوغل" و"أبل" بشطب فلسطين من خرائطهما.

وأوضح الموقع عبر حسابه على تويتر، أنه مقابل خطوة الشركتين الأمريكيتين، حافظ محرك البحث الروسي "ياندكس" على ظهور فلسطين في خرائطه.

كما صرح وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الجمعة، بأن بلاده تبحث الإجراءات القانونية للرد على خطوة "غوغل" و"أبل".

مواجهات بين فلسطينيين وجيش الاحتلال

واندلعت مواجهات، الجمعة، بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال وعشرات الفلسطينيين خرجوا في مسيرة منددة بخطة الضم الإسرائيلية وسط مدينة الخليل.

وذكر الشهود أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع لقمع المتظاهرين، الذين أشعلوا الإطارات المطاطية، وأطلق بعضهم المرفقعات تجاه القوات الإسرائيلية.

ولم يعلن على الفور عن سقوط ضحايا جراء هذه المواجهات.

ومنذ نحو أسبوعين، تتواصل مواجهات وسط الخليل بين محتجين فلسطينيين وقوات الاحتلال، وهي تعقب مسيرات تندد بخطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية.

وتعتزم إسرائيل ضم منطقة غور الأردن وجميع المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة لسيادتها، وهو ما يعادل نحو 30 بالمئة من مساحة الضفة.

وكان من المقرر أن تشرع حكومة الاحتلال الإسرائيلية في عملية الضم، في الأول من يوليو/تموز الجاري، لكن لم يصدر أي قرار بهذا الشأن بعد.

ورفضا لهذا المخطط الإسرائيلي، ينظم الفلسطينيون منذ مطلع يونيو/حزيران الماضي، فعاليات شعبية وجماهيرية في الضفة وقطاع غزة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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