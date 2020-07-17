حساب السفارة الإسرائيلية في غانا ينشر تغريدة تُطالب بإعدام نتنياهو وزوجته.. ما القصة؟

وقالت صحيفة (إسرائيل اليوم) إن حساب السفارة ردّ يوم الأربعاء على تغريدة لصحفي إسرائيلي قارن بين المظاهرات المناهضة لنتنياهو في القدس وسقوط سجن الباستيل في فرنسا.

ورد حساب السفارة بالقول "يسرقون منك البلاد؟ اقترح عليك أن تجري بحثا في غوغل وتعرف لماذا وضع لويس ورفيقته في حبل المشنقة.. أقترح على الطلاب الدينيين أن يبدأوا بالبحث عن عمل لأن الأموال التي يحصلون عليها من ضرائبنا ستنتهي".

ولاحقًا حذفت السفارة الردّ المنشور وكتبت السفيرة الإسرائيلية في غانا تعليقاً قالت فيه "شخص غير مصرح له سجل اليوم عن طريق الخطأ الدخول إلى حساب تويتر الخاص بالسفارة ونشر تعليقات على العديد من التغريدات التي ظهرت على الشبكة، فالأشياء التي كتبها لا تعكس وجهات نظري كموظفة مدنية، أنا آسفة لذلك".

وأوضحت الصحيفة أن وزارة الخارجية الإسرائيلية أشارت إلى أن ما حدث كان عن طريق الخطأ وكلفت مدير عام الوزارة بالتحقيق في القضية.

בקיצור האנרכיסט האלים שמפעיל לכם את החשבון וקורא לרצוח את ראש הממשלה ימשיך ולא יפוטר. פשוט פעם הבאה הוא יחליף לחשבון אחר לפני שהוא קורא להוצאה להורג של ראש הממשלה. — Yair Netanyahu 🇮🇱 (@YairNetanyahu) July 15, 2020

نجل نتنياهو يرد

وانتقد نجل رئيس الحكومة يائير نتنياهو ما نشره حساب السفارة الإسرائيلية في غانا ورد على تعليق السفيرة قائلًا "الإنسان الفوضوي العنيف الذي يدير حسابكم ويدعو إلى قتل رئيس الحكومة، سيواصل أداء دوره ولن يٌقال".

من كتب التغريدة؟

اتضح من التحقيقات الأولية أن من كتب التغريدة هو زوج مبعوثة في السفارة، لا يعمل بها، وكتب تغريدة من حسابه الخاص، ولم ينتبه أن الحساب الرسمي للسفارة مرتبط به وعلى ما يبدو قام بالتغريد عبر حساب السفارة.