بوتين يأمر بإجراء تدريبات عسكرية مفاجئة.. ما السبب؟ (فيديو)

وأعلنت روسيا اليوم الجمعة عن إجراء مناورات عسكرية بمشاركة 150 ألف جندي و 400 طائرة و 100 سفينة بحرية في اختبار مفاجئ للاستعداد القتالي بشكل خاص في منطقة القوقاز المضطربة.

وأفاد وزير الدفاع سيرغي شويغو في بيان اليوم الجمعة أنه "تماشيا مع قرار القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية تجري تدريبات مفاجئة من قبل القوات في المنطقتين العسكريتين الجنوبية والغربية".

ويشارك نحو 150 ألف فرد بينهم قوات الإنزال الجوي ومشاة البحرية للأسطول الشمالي وأسطول المحيط الهادئ في التدريبات.

كما تضم أكثر من 400 طائرة وأكثر من مئة سفينة وستجري في البحر الأسود وبحر قزوين وغيرهما.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع سيرغي شويغو

جهوزية الجيش الروسي

وأفادت وزارة الدفاع أن التدريبات تهدف لاختبار استعداد الجيش الروسي لضمان "الأمن في جنوب غربي روسيا حيث لا يزال الإرهاب يشكّل تهديدا خطيرا" والتحضير لمناورات "القوقاز-2020" العسكرية.

وقد خاضت روسيا حربين في الجنوب الغربي لسلسلة جبال القوقاز، وذلك في التسعينيات والعقد الأول من الألفية الثانية، لإحكام سيطرتها على منطقة الشيشان والمناطق القريبة التي تشهد اضطرابات.

وستكون المناورات العسكرية المفاجئة بمثابة تقييم للاستعداد القتالي للتدريبات العسكرية المخططة لروسيا في منطقة القوقاز 2020، المقرر إجراؤها في سبتمبر/ أيلول.

وأشرف بوتين (67 عاما) في وقت سابق هذا الشهر على عملية تصويت مثيرة للجدل أفضت إلى تعديل دستوري يتيح له تولي الرئاسة لولايتين أخريين مدة كل منهما ست سنوات بعد انقضاء ولايته الحالية في 2024.