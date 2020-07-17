"أعطى من لا يملك لمن لا يستحق".. حاكم الشارقة يطالب بإعادة مسجد قرطبة للمسلمين (فيديو)

وقال الشيخ سلطان، في حديث تلفزيوني مع قناة الشارقة الفضائية، إنه أثناء زيارة له إلى إسبانيا، أخبر أن البلدية جعلت المسجد تحت سلطة الكنيسة، وعلق على ذلك بقوله "أعطى من لا يملك لمن لا يستحق". وأكد أن ملكية المسجد ترجع للمسلمين.

ومسجد قرطبة أمر بتشييده الملك أبو عبد الله محمد الأول بن الأحمر عام 754، وافتتحه الأمير عبد الرحمن الثالث للمصلين عام 987 في مدينة قرطبة، ثم تم تحويله إلى كاتدرائية مريم العذراء بعد سقوط الأندلس، ويعد أشهر معالم التراث الإسلامي في أوربا.

صاحب السمو #حاكم_الشارقة : نطالب بإرجاع مسجد قرطبة الذي تم منحه للكنيسة فذلك يعتبر عطية من لا يملك لمن لا يستحق، لأن ملكيته تعود للمسلمين.#الشارقة_للأخبار #الإمارات #الشارقة #إسبانيا #الأندلس pic.twitter.com/3l4JcxTbef — الشارقة للأخبار (@Sharjahnews) July 16, 2020

وتزامن تصريح حاكم الشارقة مع الضجة التي أثيرت إثر إلغاء المحكمة الإدارية العليا التركية قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 24 نوفمبر/تشرين الثاني 1934 القاضي بتحويل آيا صوفيا من مسجد إلى متحف، الأمر الذي مهّد لإعادته مسجدا مرة أخرى.

ويقع آيا صوفيا في منطقة السلطان أحمد بمدينة إسطنبول، وكان مسجدا لمدة 481 عاما، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ المنطقة.

ورفضت أطراف دولية عديدة هذا القرار، ودعت للاحتفاظ بآيا صوفيا متحفا، في حين رد كثيرون على هذا الطرح بالتذكير بمصير مساجد عديدة حُول كثير منها لكنائس، ووضعت تحت سلطة الكنيسة، وبينها مسجد قرطبة الكبير.

وأمس الخميس، قال رئيس الحركة الإسلامية في إسرائيل، الشيخ رائد صلاح، إن إعادة فتح آيا صوفيا مسجدًا في تركيا، تعد مقدمة لتحرير المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة.

جاءت تصريحات صلاح في تصريحات للصحفيين، خلال جلسة محاكمته بمدينة حيفا، إذ رفضت المحكمة المركزية استئنافًا قدّمه ضد قرار سجنه.

وقال الشيخ صلاح "أؤكد قول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن إعادة فتح مسجد آيا صوفيا، هي المقدمة القريبة لإعادة السيادة على المسجد الأقصى المبارك".

وكان أردوغان، قد قال الجمعة، خلال كلمة له، إن إعادة فتح آيا صوفيا هي بشارة نحو عودة الحرية للمسجد الأقصى.

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