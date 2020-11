موسكو تنفي مشاركة عسكريين روس في العمليات بليبيا

وقال بيسكوف، إنه لا يعرف شيئًا عن أنشطة لمجموعات منظمة من الروس في ليبيا، وأضاف: "لا يشارك العسكريون الروس بأي شكل من الأشكال، في أي عمليات جارية في ليبيا، ولسنا على علم بوجود مواطنين روس مشاركين في العمليات هناك".

جاءت تصريحات بيسكوف بعد يوم من اتهام الولايات المتحدة الأمريكية مرتزقة روس بزرع ألغام بشكل عشوائي في محيط العاصمة الليبية طرابلس.

وأوضحت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم)، عبر بيان، أنها تملك أدلة دامغة على أن مجموعة "فاغنر" الروسية قد زرعت ألغامًا أرضية وعبوات ناسفة في العاصمة الليبية ومحيطها.

NEWS: #Russia, Wagner Group complicating Libyan ceasefire efforts

“Irresponsible tactics are prolonging conflict & responsible for the needless suffering & deaths of innocent civilians. Russia has the power to stop them, just not the will.” – MG Geringhttps://t.co/B47YXXwJS0 pic.twitter.com/EdRt7oQUTX

