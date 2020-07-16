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سياسة

موسكو تنفي مشاركة عسكريين روس في العمليات بليبيا

صورة أرشيفية نشرتها حكومة الوفاق لمرتزقة من مدينة السويداء السورية خلال تجهيزهم للسفر إلى ليبيا
صورة أرشيفية نشرتها حكومة الوفاق لمرتزقة من مدينة السويداء السورية خلال تجهيزهم للسفر إلى ليبيا
16/7/2020

وقال بيسكوف، إنه لا يعرف شيئًا عن أنشطة لمجموعات منظمة من الروس في ليبيا، وأضاف: "لا يشارك العسكريون الروس بأي شكل من الأشكال، في أي عمليات جارية في ليبيا، ولسنا على علم بوجود مواطنين روس مشاركين في العمليات هناك".

جاءت تصريحات بيسكوف بعد يوم من اتهام الولايات المتحدة الأمريكية مرتزقة روس بزرع ألغام بشكل عشوائي في محيط العاصمة الليبية طرابلس.

وأوضحت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم)، عبر بيان، أنها تملك أدلة دامغة على أن مجموعة "فاغنر" الروسية قد زرعت ألغامًا أرضية وعبوات ناسفة في العاصمة الليبية ومحيطها.

وقالت: "تظهر أدلة مصورة موثقة أفخاخًا وحقول ألغام موضوعة عشوائيًا في محيط مشارف طرابلس وحتى سرت، منذ منتصف يونيو/ حزيران الماضي.

صور نشرتها أفريكوم للألغام التي زرعتها مرتزقة فاغنر (أفريكوم)

و"فاغنر" شركة أمنية روسية، تعود ملكيتها إلى رجل الأعمال يفغيني بريغوجين، المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتتولى فاغنر، تنفيذ المهام الخارجية التي لا ترغب موسكو بتبنيها رسميًا، إذ تُعرف بدورها في ضم القرم، والمشاركة في الاشتباكات شرقي أوكرانيا، إلى جانب الانفصاليين، وإرسال المرتزقة إلى سوريا ودول أفريقية. 

كما تشارك "فاغنر" في الصراع الليبي، من خلال إمدادها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر بالمرتزقة.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على عدد من أشخاص وكيانات روسية بينها شركة "فاغنر" بتهمة محاولة التدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، وانتخابات الكونغرس 2018.

وشنت قوات حفتر بدعمٍ من دول عربية وأوربية حربًا على طرابلس، انطلاقا من 4 أبريل/نيسان 2019، قبل أن يحقق قوات حكومة الوفاق انتصارات عليها، أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية للعاصمة، وترهونة، وتبدأ دعوات عربية وغربية أغلبها من مؤيدي حفتر لاستئناف الحوار لحل الأزمة الليبية.

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المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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