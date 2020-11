موجة اختراق حسابات على تويتر تثير انزعاج الخبراء على أمن المنصة

كانت تويتر قالت مساء أمس، إن متسللين حصلوا على كلمات السر للعاملين واخترقوا حسابات من بينها حساب جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة والرئيس السابق باراك أوباما وكيم كاردشيان نجمة تلفزيون الواقع والملياردير إيلون ماسك مؤسس شركة تسلا للسيارات.

وأوضحت الشركة في سلسلة من التغريدات "رصدنا ما نعتقد أنه هجوم منسق بالهندسة الاجتماعية من جانب أشخاص نجحوا في استهداف بعض موظفينا ممن لهم حق الدخول على النظم والأدوات الداخلية".

وأضافت أن المتسللين استغلوا ذلك "في السيطرة على الكثير من الحسابات التي تحظى بمتابعة قوية، ومنها حسابات رسمية، ونشر تغريدات باسم أصحابها".

وأكدت بيانات الشركة مخاوف الخبراء الأمنيين أن أمن منصة تويتر نفسها لا المستخدمين هو الذي تعرض للخطر.

وأدى الدور الذي لعبه تويتر منصةً للتواصل للمرشحين السياسيين والمسؤولين بمن فيهم الرئيس دونالد ترمب إلى مخاوف من أن يتسبب مخترقون في إحداث حالة من الفوضى في انتخابات الرئاسة الأمريكية في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني أو في تعريض الأمن القومي للخطر.

وقال آدم كونر نائب رئيس سياسات التكنولوجيا في مركز التقدم الأمريكي وهو مؤسسة أبحاث ليبرالية في تغريدة على تويتر "هذا وضع وبيل في 15 يوليو تموز لكنه بالتأكيد سيكون أسوأ في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني ".

A summary of what we know so far about the money raised by the Twitter hackers:

Three bitcoin addresses were used, which together received around 400 payments. The total value of the bitcoin payments received is approximately $120,000.

